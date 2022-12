Reading Time: 1 minute read

Sapporo sembra il luogo ideale per ospitare i migliori atleti del mondo tra sette anni. La città ha un’eredità olimpica come la prima in Asia a organizzare i Giochi invernali, nel 1972.

La sua posizione sull’isola settentrionale giapponese di Hokkaido è innevata e fredda, e ricca di stazioni sciistiche famose per la polvere di classe mondiale.

E fino a poco tempo fa, sembrava esserci un significativo sostegno locale per l’offerta della città di ospitare nuovamente i Giochi invernali nel 2030, con i sondaggi dell’anno scorso che suggerivano che più della metà dei residenti fosse a favore dell’idea.

Ma proprio mentre Sapporo ha iniziato ufficialmente a spingere per i Giochi, uno scandalo di corruzione che coinvolge le ultime Olimpiadi del Giappone a Tokyo sta gettando un’ombra oscura sui suoi piani.

Ad agosto, i pubblici ministeri hanno arrestato Haruyuki Takahashi, 78 anni, membro del comitato esecutivo del comitato organizzatore di Tokyo 2020, accusandolo infine di aver accettato tangenti per 1,4 milioni di dollari da società giapponesi, in cambio del loro aiuto per essere selezionati come sponsor ufficiali dei Giochi. .

Il caso si è trasformato in un’importante indagine per corruzione e brogli d’asta, e alcune figure chiave pensano che potrebbe affondare la possibilità di Sapporo di vincere le Olimpiadi.

