Servizi Fotografici per commerciale, moda, architettura, aeromobili…

In una era ove le digitali spesso vengono surclassate dall’ultimo tecnologico smartphone si evita nel dedicare all’immagine quanto è, invece, molto importante: il risultato finale.

Una foto opaca o peggio scura deve far comprendere che si rispecchia sulla qualità del servizio vendita, anche se preciso e tempestivo.

Qualunque siano i prodotti della vostra azienda è importante dare all’immagine la qualità necessaria, affinché i vostri articoli hanno la esatta collocazione di cura e passione che gli avete dato.

I vostri prodotti siano essi lussuosi oggetti d’arredo, gioielli con diamanti, oppure semplicemente artigianali ma ben identificativi di uno prodotto di qualità, devono parlare di stile ed eleganza nei minimi dettagli.

La fotografia in studio deve essere svolta esclusivamente da professionisti che sanno utilizzare attrezzature e luci per dare risultati concreti visivi ai vostri prodotti, come la percezione di toccare stoffe pregiate, intrecci e percezioni di variopinti pigmenti setosi.

Una bottiglia di vino o bicchieri con le loro forme devono dare la sensazione di sentire odori e sapori attraverso i riflessi e le composizioni delle immagini fotografiche.

L’immagine dei vostri prodotti deve avere quell’esclusività che soltanto fotografi esperti possono concretamente fornire.

Per ulteriori informazioni su modalità e costi di realizzazione/produzione dei servizi fotografici siano essi per la pubblicazione nei nostri magazine, per cataloghi, e-commerce, o altro, si invita cortesemente nel prendere contatto con Theresa Muller oppure Sarah Hermes, all’indirizzo mail: pmcomunicazione@protonmail.com . Grazie.

