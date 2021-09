Shock nel mondo della scienza e della medicina

Reading Time: 2 minutes read

The Health News Channel ha riferito che, attualmente, il dottor Anthony Pucci e il resto dei consulenti COVID del presidente Biden sono scioccati dalle rivelazioni pubblicate sulla prestigiosa rivista Science, in quanto portano a una chiara conclusione: le persone vaccinate hanno 13 volte più probabilità di ottenere il Ceppo Delta rispetto alle persone con immunità naturale.

Uno studio di alcuni medici e professori israeliani del Maccabi Health Fund ha creato un terremoto, nel mondo della scienza.

Lo studio è stato descritto da Bloomberg come “la più grande analisi nel mondo reale che confronta le persone con l’immunità naturale da precedenti infezioni – con la protezione fornita dai vaccini più potenti attualmente in uso”.

Lo studio israeliano mette in dubbio l’affidabilità di fare affidamento sui vaccini e ha mostrato che, alla fine, il rischio per le persone vaccinate era 13 volte superiore al rischio per coloro che erano stati infettati in passato e avevano sviluppato anticorpi.

Alex Branson, un giornalista scientifico che ha ripetutamente messo in dubbio l’efficacia dei vaccini e delle maschere nella prevenzione del COVID, ha valutato lo studio come utile per porre fine a questa assurda situazione. Quello che segue è un estratto dal rapporto di Science Magazine sull’articolo innovativo:

La nuova analisi si basa sul database del Maccabi Health Services, che conta circa 2,5 milioni di israeliani. Lo studio, condotto da Tal Petlon e Sivan Gazit presso KSM, il braccio di ricerca e innovazione di Maccabi HMO, ha scoperto che le persone vaccinate a gennaio e febbraio, nonché a giugno, luglio e la prima metà di agosto erano da sei a tredici volte più probabilità di essere infettati Nella corona di tipo Delta rispetto alle persone non vaccinate che sono state infettate dal virus corona in passato.

Un’analisi, che ha confrontato più di 32.000 persone nel secondo più grande sistema sanitario in Israele, ha scoperto che il rischio di sviluppare COVID-19 sintomatico era 27 volte più alto tra i vaccinati e il rischio di ricovero era 8 volte più alto. per la protezione contro la versione Delta. Come primo paese a ricevere una vaccinazione diffusa, Israele si trova ora in uno stato inconcepibile: il numero giornaliero di casi ha raggiunto nuovi massimi poiché la versione Delta penetra nella protezione dei vaccini come un burro che taglia un coltello caldo. Per lo meno, i risultati dello studio sono una buona notizia per i pazienti che hanno già combattuto con successo il COVID, ma mettono in discussione la percezione che si possa fare affidamento solo sui vaccini per superare l’epidemia.

“Questa analisi ha dimostrato che l’immunità naturale fornisce una protezione a lungo termine più forte contro l’infezione, la malattia sintomatica e il ricovero in ospedale a causa della versione delta”, hanno affermato i ricercatori citati da Bloomberg. Sfortunatamente, lo studio ha anche mostrato che qualsiasi protezione è limitata nel tempo. La protezione offerta dall’infezione naturale svanisce nel tempo, proprio come la protezione offerta dai vaccini: il rischio di un caso Delta di rottura del vaccino era 13 volte superiore al rischio di sviluppare una seconda infezione quando la malattia originale si è verificata a gennaio o febbraio 2021, ma diminuito nel tempo. Inoltre, sembra che somministrare una sola iniezione del vaccino a chi è stato infettato in passato ne aumenti la protezione.

Per leggere lo studio: https://www.scribd.com/document/521947447/2021-08-24-21262415v1-full#from_embed

Fonte articolo: https://israel-news.co.il/archives/26093

[Consulenti Medici / Specialisti / Scienziati]