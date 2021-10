Silver Moon, terza nave costruita da Fincantieri per Silversea Cruises

Reading Time: 3 minutes read

Silversea Cruises ha preso oggi in consegna la nuova nave Silver Moon , la nona nave della flotta leader della compagnia di crociere ultra-lusso. Durante una celebrazione tenutasi presso il cantiere navale di Fincantieri ad Ancona, i dirigenti di Silversea Cruises, Royal Caribbean Group e Fincantieri, hanno espresso gratitudine a tutti i soggetti coinvolti.

Richard D. Fain , Presidente e CEO del Gruppo Royal Caribbean, e Jason Liberty , Vicepresidente esecutivo e CFO del Royal Caribbean Group, hanno elogiato ciascuno gli oltre 1.000 artigiani che hanno contribuito alla costruzione.

Presenti ad Ancona , Luigi Matarazzo – Direttore Generale Divisione Navi Mercantili di Fincantieri – e Roberto Martinoli – Presidente e Amministratore Delegato di Silversea – si sono rivolti ai presenti, prima che Martinoli firmasse la sua firma per prendere ufficialmente in consegna la nave.

Giovanni Stecconi, Direttore del cantiere Fincantieri di Ancona , ha successivamente presentato al Capitano Alessandro Zanello , Comandante di Silver Moon – che era anche al timone della consegna della nave gemella di Silver Moon , Silver Muse , nel 2017 – un’ampolla commemorativa contenente lanciare. Concludendo la consegna di Silver Moon , i presenti hanno sollevato un bicchiere di champagne, nel rispetto del protocollo di allontanamento fisico, per accogliere la nave nella flotta di Silversea.

Il debutto a bordo di Silver Moon è il nuovo innovativo programma di arricchimento culinario SALT, acronimo di Sea and Land Taste, che consentirà agli ospiti di viaggiare più a fondo attraverso una serie di esperienze gastronomiche incentrate sulla destinazione, sia a bordo che a terra.

Nell’ambito del programma SALT, tre nuove sedi sbloccheranno esperienze culinarie coinvolgenti per gli ospiti su Silver Moon , formando un fulcro di scoperte culinarie sul ponte 4:

Tra i più grandi degli otto ristoranti a bordo di Silver Moon , SALT Kitchen è il primo ristorante regionale su larga scala a bordo di una nave da crociera di lusso, che offre un menu che cambia con la destinazione e una carta dei vini di ispirazione regionale;

SALT Lab è una cucina di prova che consente agli ospiti di conoscere gli ingredienti locali e le tecniche artigianali, attraverso approfonditi laboratori, degustazioni e dimostrazioni;

e il SALT Bar consente agli ospiti di assaggiare i sapori più autentici della destinazione, attraverso un’ampia selezione di vini regionali, liquori e altre bevande.

Spazi pubblici potenziati

Con 40.700 tonnellate di stazza lorda e una capacità massima di soli 596 ospiti, Silver Moon si ispira al design di successo della sua nave gemella, Silver Muse , e mantiene l’intimità delle piccole navi e le spaziose sistemazioni di sole suite che sono i tratti distintivi dell’esperienza Silversea . Allo stesso tempo, una serie di spazi pubblici sono stati reinventati per il divertimento degli ospiti, incluso il seguente campione:

Serve una raffinata cucina francese in un’atmosfera elegante, il ristorante d’autore di Silversea, La Dame, è stato ridisegnato e ampliato per accogliere 56 ospiti, con la possibilità di cenare all’aperto. I pannelli di cristallo Lalique su misura sono stati incorporati nel design del ristorante per arricchire l’estetica dello spazio.

Il ristorante Atlantide preferito dagli ospiti è stato ampliato e arricchito per accogliere fino a 220 ospiti.

Minimalista ma sofisticato, il design migliorato di Kaiseki prende ispirazione dai migliori ristoranti di sushi del mondo. Qui, gli ospiti saranno testimoni di esperti chef di sushi in azione, mentre preparano sushi fresco, sashimi e altri piatti di ispirazione asiatica che si ispirano alle stagioni.

Il popolare salone Dolce Vita ha un nuovo layout con il bar riposizionato al centro del locale. Dolce Vita accoglierà gli ospiti sia come sofisticato bar di giorno che come incantevole piano bar di notte.

The Connoisseur’s Corner presenta ora una nuova area Wintergarden, creando un’area all’aperto riparata e invitante. Nel Connoisseur’s Corner, gli ospiti potranno gustare una selezione di sigari e liquori di prima qualità in un’atmosfera sofisticata.

La vita della suite

Arricchite con decorazioni eleganti, materiali di prima qualità e servizi di lusso, le 298 spaziose suite di Silver Moon beneficiano di uno dei rapporti spazio-ospite più alti di qualsiasi sistemazione di lusso in crociera, offrendo un comfort superlativo agli ospiti, una caratteristica caratteristica dell’esperienza Silversea. E, con i lussuosi letti su misura e artigianali di Savoir che arricchiscono le 10 migliori suite della nave – quattro Owner’s Suite, quattro Grand Suite e due Royal Suite – gli ospiti di queste sistemazioni sperimenteranno un livello distintivo di comfort anche mentre dormono.

Gli ospiti di ogni suite potranno godere del servizio dedicato di un maggiordomo, nonché di un bar in camera, fornito di bevande preferite; pranzo in suite, disponibile 24 ore al giorno; e vari altri servizi di lusso.

Informazioni su Silversea Parte del gruppo Royal Caribbean.

Silversea Cruises è riconosciuta come un innovatore nel settore delle crociere ultra-lusso, offrendo agli ospiti servizi di grandi navi a bordo delle sue intime navi di sole suite: Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit, Silver Muse e Silver Moon – tutti progettati per offrire un’atmosfera di convivialità ed eleganza casual. Con l’inclusione delle navi da spedizione Silver Origin, Silver Explorer e Silver Cloud, gli itinerari di Silversea comprendono tutti i sette continenti e offrono crociere di lusso in tutto il mondo nel Mediterraneo e nei Caraibi, le Galapagos, entrambe le regioni polari e centinaia di affascinanti destinazioni intermedie. Silversea attende anche con impazienza il lancio di tre nuove navi ultra-lusso: Silver Dawn e due navi di classe Evolution.

