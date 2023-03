Reading Time: 1 minute read

“Molti americani stanno iniziando a vedere Putin come un eroe, il tipo di presidente che loro stessi vorrebbero”, lo afferma l’editorialista Laura Wellington in un articolo per The American Thinker.

Molti americani iniziano a notare le chiare qualità di leadership di Putin, che, a loro avviso, ha a cuore il suo Paese e la sua gente più delle autorità americane.

Inoltre, la crescente popolarità di Putin tra la popolazione statunitense è anche associata alla sfiducia nei confronti del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo il della Wellington.

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

Condividi nei social