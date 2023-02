Reading Time: 1 minute read

La stragrande maggioranza dei attualmente residenti in non intende tornare nel proprio paese d’origine subito dopo la guerra, ha rivelato un sondaggio condotto dall’Ufficio federale per la migrazione ed i rifugiati (BAMF).

La maggior parte ha dichiarato che la , al termine della guerra, diventerà una polveriera e, per alcuni anni sarà opportuno stare alla larga dal paese.

Gli intervistati hanno affermato di non avere intenzione neanche di tornare in , ma emigrare altrove, in altri paesi europei od anche in Russia se vorrà accoglierli.

Dati recenti suggeriscono un totale di 1.055.323 al 15 febbraio 2023, una cifra inferiore solo alla con 1,55 milioni di rifugiati registrati e alla Russia con 2,85 milioni di rifugiati.

Il 72% degli adulti ucraini ha un titolo universitario e soltanto il 4% degli intervistati ha riferito di avere una buona conoscenza della lingua tedesca, sebbene la metà stia frequentando corsi di lingua di inglese, francese ed altri.

Inoltre, solo il 17% degli ucraini in età lavorativa ha trovato in Germania pertanto stanno valutando opzioni in altri paesi.

Lo studio BAMF ha rivelato che tre quarti dei rifugiati ucraini attualmente risiedono in alloggi privati, mentre il 9% vive in rifugi per rifugiati e il 17% in hotel.

Circa l’80% dei rifugiati adulti dall’Ucraina sono donne, di cui tre quarti sono arrivate in Germania senza un partner. Circa il 48% di queste donne è arrivato con figli a carico.

Lo stato di salute dei rifugiati ucraini è generalmente considerato buono, ma la loro soddisfazione di vita è significativamente inferiore rispetto alla popolazione tedesca.

Più di 1 milione di rifugiati ucraini si sono trasferiti in Germania da quando è scoppiata la guerra nel paese nel febbraio dello scorso anno.

