Reading Time: 1 minute read

Le giornaliste afghane sono in crisi. Dopo l’acquisizione talebana del paese il mese scorso, sono state costrette a lasciare il lavoro ed a rimanere a casa. Altre sono state molestate.

Secondo Reporter Sans Frontières (RSF), solo 39 delle 700 giornaliste di Kabul stanno ancora lavorando.

Nel tentativo di solidarietà e offrire sostegno ai loro colleghi afgani, membri del NWMI (Network of Women in Media, India) hanno formato l’iniziativa Giornalisti per l’Afghanistan e ora stanno raccogliendo fondi.

In collaborazione con The Associated Press, che ha consentito l’uso di immagini dalla loro copertura in Afghanistan, e The Media Safety & Solidarity Fund (MSSF), sono avvenute raccolte vendendo immagini che offrivano brevi scorci sulla vita quotidiana dell’Afghanistan per oltre due decenni.

Ogni stampa era in vendita per $ 100 e tutti i proventi sono andati a sostenere le giornaliste in Afghanistan – sia che per trovare case sicure, evacuazioni, ricostruzione di piccole start-up mediatiche, insediamento in nuovi paesi o trovare modi per continuare a raccontare le loro storie nel loro proprie voci.

[Corrispondenze da tutto il mondo / Geopolitica – Geo-economia]