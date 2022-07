Reading Time: 1 minute read

CaixaBank ha già acquisito 258.509 milioni di azioni per 839,9 milioni di euro, quest’ultima cifra, che rappresenta il 46,7% dell’importo massimo autorizzato di 1.800 milioni di euro per il riacquisto di azioni che l’entità sta attualmente effettuando, come riportato oggi al National Securities Market Commission (CNMV).

La banca ha maturato tra l’11 e il 15 luglio l’acquisto di 35,16 milioni in azioni proprie e un prezzo di mezzo di 2,75 euro per titolo e per totale di 97,022 milioni di euro.

Dall’inizio del programma, il 17 maggio, CaixaBank ha incorporato un pacchetto totale di 258,50 milioni di azioni proprie per un importo di 839,94 milioni di euro e un prezzo di 3,25 euro per azione. I titoli dell’entità sono atteal quotati ad un prezzo di 2,78 euro.

È il programma di riacquisto di azioni non superiori il 10% della capitale sociale della banca, la sua durata massima sarà di 12 mesi e la gesto speciale per esempio Morgan Stanley Europe SE

Sono state reso noto acquisizioni nel sistema di interconnessione del mercato continuo-spagnolo, nonché in DXE Europa, Turquoise Europe e Aquis Exchange.

Questo riacquisto è un’antica remunerazione della fornitura del Piano strategico che l’entità ha progettato per il periodo 2022-2024, presentato il 17 maggio. In particolare, CaixaBank prevede di generare circa 9.000 milioni di capitale, che presuppongono la distribuzione tra gli azionisti fina al 2024 attraverso le divisioni in contratti e programmi di riacquisto.

[Finanza / Mercati / Azioni / Commercio / Borsa]