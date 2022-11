Reading Time: 2 minutes read

Si sospetta che lo scalatore iraniano Elnaz Rekabi sia scomparso dopo aver gareggiato senza velo in un campionato della Federazione internazionale di arrampicata sportiva a Seoul questo fine settimana. Dopo la sua partenza anticipata da Seoul e le richieste di vendetta da parte del governo iraniano, molti attualmente temono per l’incolumità di Rekabi e per il luogo in cui si trova.

La 33enne scalatrice professionista di Teheran ha partecipato a varie competizioni di arrampicata nell’ambito dei Campionati asiatici IFSC a partire dal 10 ottobre. Sebbene abbia indossato un velo per la maggior parte della competizione, come richiesto dalla “polizia morale” iraniana, Rekabi ha fatto rinuncia per una parte delle finali il 16 ottobre.

Non è chiaro se Rekabi intendesse intenzionalmente fare una dichiarazione sull’applicazione delle normative sull’hijab nel suo paese d’origine; tuttavia, ciò avviene nel mezzo di un importante movimento di protesta innescato dalla morte del 22enne Mahsa Amini mentre era sotto custodia della polizia a Teheran un mese prima. Amini è stato arrestato per presunta violazione delle norme sull’hijab.

Subito dopo la competizione, gli amici di Rekabi non sono stati in grado di mettersi in contatto con lei. Una fonte ha detto alla BBC Persian che il passaporto e il telefono dello scalatore erano stati confiscati ad un certo punto dopo la competizione. Secondo il Washington Post , Rekabi e il suo team hanno anche lasciato il Garden Seoul Hotel il 18 ottobre, il giorno prima della data di ritorno precedentemente programmata.

È molto probabile che i funzionari iraniani cerchino di penalizzare Rekabi. Dall’inizio delle proteste dopo la morte di Amini il 16 settembre, almeno 90 civili sono stati detenuti, secondo i risultati dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite . Molti erano detenuti nella famigerata prigione di Evin, a Teheran, dove il 15 ottobre è scoppiato un incendio che ha portato alla morte di almeno otto detenuti, secondo quanto riportato dalla BBC News .

IranWire , un sito di notizie gestito da giornalisti appartenenti alla diaspora iraniana, ha affermato che Rekabi è stato trasferito nella prigione di Evin dall’aeroporto. L’ambasciata iraniana a Seoul ha smentito le speculazioni su Twitter.

