Reading Time: 2 minutes read

La SRAM ha recentemente introdotto il nuovo GX Eagle Transmission , il gruppo economico della famiglia T-Type Eagle che fa a meno del deragliatore e dei bulloni di regolazione. Se inizialmente furono i gruppi XX SL, XX e X0 ad adottare il nuovo formato, con l’ arrivo del GX si apre la fascia di utenza raggiungendo un gruppo più accessibile (circa 1.300€ per il gruppo completo).

Di seguito riassumiamo che cosa compone il nuovo gruppo SRAM GX Eagle T.

1. Il deragliatore posteriore è senza gancio o viti di regolazione.

2 – Il design è ereditato dall’intera famiglia T-Type Eagle Transmission con cui SRAM ha cambiato lo standard per i suoi gruppi di trasmissione MTB, ma il telaio deve essere compatibile con lo standard UDH del marchio.

3 – La trasmissione SRAM GX Eagle utilizza la stessa batteria della famiglia AXS , ma in questo caso è posizionata orizzontalmente e non verticalmente, circondata da una gabbia d’acciaio più compatta.

4 – Comando AXS Pod : il GX Eagle Transmission utilizza lo stesso comando AXS Pod che abbiamo visto nei precedenti gruppi Transmission e che migliora l’ergonomia rispetto ai precedenti comandi AXS .

5 – Il peso della nuova trasmissione SRAM GX Eagle è di 390 g rispetto al top di gamma XX SL (che costa la metà) . I pesi dichiarati sono 468 g per il deragliatore posteriore (senza batteria), 445 g per la cassetta, 744 g per la corona (32 denti) con pedivelle da 170 mm e protezione.

6 – Il rapporto di trasmissione è a 12 velocità. In questa nuova versione Eagle Transmission, le corone sono disponibili in 30, 32 e 34 denti , mentre la cassetta si trova solo in 10-52 . Le pedivelle sono da 165, 170 o 175 mm.

7 – La nuova catena GX AXS , che eredita il design Flat Top, con perni pieni, è compatibile con le e-bike e con il resto dei gruppi Eagle Transmission (285 gr € 60 di prezzo consigliato).

8 – Il costo del gruppo completo è di circa 1.300 € , mentre l’X0 costa circa 1.900 €, l’XX € 2.450 e l’XX SL 2.650 € .

9 – Al momento del lancio, il deragliatore posteriore ha un prezzo consigliato di 480€, la cassetta 300€, la catena 60€ e le pedivelle 240€.

10 – I nuovi freni per XC e trail sono il Bronze Stealth (€ 220) ed il Level Bronze Stealth (€ 130 per la versione a due pistoni e € 200 per la versione a 4 pistoni ). Questa è una versione dei modelli Code e Level Stealth, con una finitura anodizzata scura per abbinarsi al gruppo GX.

Rodriguez

Team MTB/Gravel

Our most robust and rebuildable derailleur yet.

Designed with rebuildability in mind, tearing down your derailleur for servicing has never been this intuitive. No matter if you are in your garage or at your kitchen table, the process is simple.#SRAM pic.twitter.com/7XVZKHq0vc

— SRAM MTB (@SRAMmtb) July 12, 2023