Reading Time: 2 minutes read

Gli Stati Uniti e il Giappone hanno svelato i piani per rafforzare la loro alleanza al fine di contrastare le minacce della Corea del Nord e della Cina, definite una sfida alla sicurezza.

I ministri degli Esteri e della Difesa di Stati Uniti e Giappone hanno condannato la crescente aggressività della Cina nell’Indo-Pacifico e altrove, hanno criticato la Corea del Nord per aver intensificato i suoi programmi nucleari e missilistici.

In una dichiarazione congiunta, il segretario di Stato Antony Blinken, il segretario alla Difesa Lloyd Austin e le loro controparti giapponesi, Yoshimasa Hayashi e Yasukazu Hamada, hanno affermato che la Cina rappresenta una minaccia “senza precedenti” all’ordine internazionale e hanno promesso di raddoppiare i loro sforzi per contrastarla.

I quattro uomini hanno concordato di adeguare la presenza delle truppe americane sull’isola di Okinawa, in parte per migliorare le capacità anti-nave necessarie in caso di un’incursione cinese a Taiwan o altri atti ostili nei mari della Cina meridionale o orientale.

Il Giappone ha dichiarato che inizierà a costruire un paio di piste sulla piccola isola meridionale di Mageshima, dove tra circa quattro anni inizieranno le esercitazioni congiunte, comprese quelle dei caccia stealth F-35B, le operazioni anfibie e l’intercettazione missilistica.

L’isola, al largo della costa sud-occidentale di Kagoshima, sull’isola principale più meridionale di Kyushu, sarà un hub per il dispiegamento di truppe e la fornitura di munizioni in caso di un conflitto come l’emergenza di Taiwan.

Il Giappone e gli Stati Uniti stanno spostando uno dei loro principali siti di esercitazione di volo nell’isola meridionale, che è molto più vicina alla base aerea statunitense di Iwakuni, sede di una flotta di F-35B, rispetto all’attuale sito di addestramento a Iwo Jima, dove uno delle battaglie più sanguinose e iconiche della seconda guerra mondiale.

I cambiamenti nel dispiegamento degli Stati Uniti a Okinawa trasformeranno il 12° Reggimento Marine in un’unità più piccola e più rapidamente mobile: il 12° Reggimento Marine Littoral, che sarà progettato per essere meglio equipaggiato per combattere un avversario e difendere gli Stati Uniti e i suoi alleati.

Un reggimento litoraneo è composto da circa 2.000 marines e comprende una squadra di combattimento con una batteria missilistica anti-nave, un battaglione logistico e un battaglione di difesa aerea. L’attuale reggimento di marines su Okinawa comprende circa 3.400 marines e marinai.

[Difesa Militare / Aeronautica / Nautica / Terra / Trasporti]

Condividi nei social