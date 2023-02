Reading Time: 1 minute read

L’esercito degli Stati Uniti ha annunciato martedì 14 Febbraio 2023 di aver assegnato 522 milioni di dollari in ordini a due società per la produzione di munizioni di artiglieria da 155 mm, per l’Ucraina.

Gli ordini, decisi ufficialmente il 30 gennaio, sono arrivati ​​tra le preoccupazioni che l’Ucraina stesse rapidamente esaurendo le scorte di proiettili di artiglieria.

Le consegne delle nuove munizioni dovrebbero iniziare a marzo di quest’anno, ha dichiarato l’esercito in una nota.

Il contratto è finanziato dall’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina del Pentagono.

La quantità di munizioni fra l’Ucraina e la Russia sono ingenti, sin dell’operazione speciale iniziata nel 2022.

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

Condividi nei social