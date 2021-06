Studio di fattibilità progetto CO2 liquefatta e idrogeno a Klaipeda, in Lituania

Reading Time: 3 minutes read

Mentre le economie globali evolvono i loro sistemi energetici per affrontare le sfide del cambiamento climatico, un ampio spettro di soluzioni è in fase di valutazione attiva. La cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (CCUS) è ​​un potente abilitatore tecnologico nel percorso verso il futuro dell’energia sostenibile che è riconosciuto nel Green Deal europeo e ampiamente considerato come fondamentale per raggiungere un’economia netta zero entro il 2050.

Diversi progetti CCUS sono in corso in Europa con un chiaro impegno a creare vantaggi ambientali ed economici per le industrie ad alta intensità di emissioni che sono difficili da decarbonizzare.

Klaipedos nafta, Larvik Shipping e Mitsui OSK Lines effettueranno uno studio di fattibilità per il progetto di CO2 liquefatta e idrogeno a Klaipeda, in Lituania

AB Klaipedos nafta (KN) , Larvik Shipping AS (LS) e Mitsui OSK Lines, Ltd. (MOL) riconoscono il potenziale di CCUS e hanno raggiunto un accordo per avviare uno studio di fattibilità per sviluppare impianti di carico di CO2 liquefatta (LCO2) presso gli attuali impianti di KN infrastrutture a Klaipeda , Lituania.

L’intero concetto sarà quello di sviluppare una logistica LCO2 e una catena del valore dalla Lituania e potenzialmente dalla regione baltica con il porto marittimo di Klaipeda al centro.

Le emissioni verificate degli impianti coperti dall’European Emissions Trading Scheme (ETS) nella sola Lituania hanno raggiunto circa 6 milioni di tonnellate di CO2 nel 2020 e hanno fatto pressione per trovare la soluzione di gestione del carbonio più adatta per il mercato locale.

Il piano d’azione nazionale per l’energia e il clima della Repubblica di Lituania per il 2021-2030 ha identificato la cattura del carbonio come un’area promettente che richiede ulteriori indagini per cercare la migliore applicazione possibile in Lituania. Le intuizioni sulla gestione del carbonio acquisite nello studio di fattibilità possono anche aiutare ad accelerare la produzione di idrogeno pulito dai combustibili fossili.

KN riconosce l’importanza e la sinergia dei mercati dell’idrogeno e del carbonio e durante il 2020 ha partecipato alla formazione della piattaforma lituana dell’idrogeno, una piattaforma che riunisce industria e governo nello sforzo congiunto di decarbonizzazione.

Il compito principale dello studio di fattibilità sarà identificare la progettazione e la configurazione ottimizzate per esportare CO2 verso uno o più impianti di sequestro in Europa. Include anche la possibilità di produrre idrogeno blu come soluzione importante e necessaria per raggiungere un’economia a emissioni zero.

Nell’ambito del progetto, KN copre la parte di movimentazione terrestre e terminale per utilizzare la sua profonda conoscenza accumulata attraverso i prodotti petroliferi e l’esperienza del GNL.

LS, che ha più di 30 anni di esperienza nel trasporto marittimo di LCO2, ha accettato l’equità da MOL il 19 marzo 2021 ed entrambe le società ora lavorano a stretto contatto per accelerare l’attività di LCO2 insieme alla vasta esperienza di MOL nel trasporto di vari tipi di carichi su base mondiale . LS e MOL contribuiscono a portare una soluzione logistica marittima efficiente e fattibile.

Con la suddetta combinazione le parti intendono coprire la parte principale della logistica dell’intera catena del valore CCUS.

KN è una società di terminali petroliferi e GNL con sede in Lituania ed è diventata un attore nel mercato globale del GNL. KN offre anche un comprovato know-how di sviluppo e operativo e collega i mercati dell’energia consentendo ai clienti di fornire e scambiare risorse energetiche in tutto il mondo.

KN attualmente possiede e gestisce due terminali petroliferi e due GNL in Lituania, inoltre è operatore di terminali GNL del più grande progetto di gas to power in America Latina situato nel porto di Açu, in Brasile.

Larvik Shipping AS è una società di gestione navale norvegese con sede a Larvik. È una delle pochissime aziende al mondo qualificata per operare navi LCO2. Con un trasporto sicuro e un vasto know-how nella movimentazione delle merci, LS gestisce il commercio di cisterne LCO2 dedicate in Europa da oltre 30 anni

MOL è una società di trasporto marittimo multimodale giapponese con sede a Tokyo, in Giappone. È una delle più grandi compagnie di navigazione al mondo, che gestisce più di 800 navi.

La flotta MOL comprende navi da carico secco, vettori di gas naturale liquefatto, navi Ro-Ro Car Carrier, petroliere, navi portacontainer e diversifica anche la propria attività verso le attività offshore e le industrie legate al settore marittimo come i terminal container.