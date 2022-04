Succhi di verdura e frutta per ogni stagione

Reading Time: 2 minutes read

Il corpo umano ha costantemente bisogno di vitamine, che si tratti di estate, primavera, inverno o autunno. Ma se in estate con questo problema non sorge, perché ci sono così tante verdure fresche e frutta, quindi solo nel periodo invernale-primaverile con questo ci sono difficoltà.

Puoi, ovviamente, bere i complessi vitaminici della farmacia, ma puoi ricordare di succhi di verdura appena spremuti, è da quelle verdure che vengono coltivate nella loro regione nativa e i benefici in esse, rispettivamente, più che nelle importazioni. Come cucinare un succo di verdure delizioso e sano in qualsiasi momento dell’anno, te lo diremo ora.

Succhi di verdura appena spremuti – ricette

Sembrerebbe che sia più semplice che preparare il succo: mettiamo le verdure nello spremiagrumi, un paio di secondi, e il succo è pronto. Ma qui ci sono alcuni segreti, usando i quali, puoi ottenere il massimo beneficio e gusto dalla bevanda.

Prima di tutto, fai attenzione al fatto che per la preparazione del succo di verdura appena spremuto, devi solo usare frutta fresca che sia completamente matura e non abbia alcun danno sulla buccia. Se non si è sicuri dell’origine di un vegetale, rimuovere uno strato più spesso di buccia del solito, poiché si accumula un massimo di tossine.

Non è consigliabile aggiungere sale e pepe ai succhi di verdura – le spezie riducono le loro proprietà utili. È meglio aggiungere un po ‘di aglio, i benefici saranno molto di più, e il gusto risulterà più saturo. Per usare tali bevande è desiderabile subito dopo la preparazione, poiché si deteriorano rapidamente.

I succhi di carote , pomodori e zucca sono spesso consumati in forma pura, ma, ad esempio, il succo di cavolo o di barbabietola non ha solo un sapore sgradevole, ma è dannoso nella sua forma pura. Pertanto, ora ti diremo diverse opzioni per combinare le verdure per preparare il succo:

per ridurre il peso – carote e spinaci in un rapporto di 5: 3 o carote, barbabietole e cetrioli – 10: 3: 3;

Ricette di succhi di verdura

rafforzare il sistema nervoso – foglie di sedano (3 fasci), pomodoro (mezzo), cavolo (100) g;

quando insonnia – carote – 5 pezzi; cavolo – 3 foglie, prezzemolo – fascio;

migliorare il metabolismo – carote, barbabietole, sedano, zucca – 2: 1: 1: 1.

Inoltre, puoi preparare succo di carota e zucca (1: 1) o succo di carota e barbabietola (7: 3).

Ti abbiamo dato le ricette più comuni di succhi di verdura. Usa quando possibile verdure di stagione coltivate nella tua zona e ottieni il massimo beneficio.

