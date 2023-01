Reading Time: 2 minutes read

Una start-up con sede a Città del Capo, in Sudafrica, chiamata Gourmet Grubb ha inventato un gelato, che è privo di lattosio e glutine, ed è, dicono, ricco di nutrienti in sé. Ti chiedi come sia possibile? È perché il latte usato nel gelato è effettivamente estratto dagli insetti.

La fondatrice di Gourmet Grubb, Leah Bessa, ha spiegato ai media che si aspettavano molti respingimenti, ma le persone sono di mentalità aperta e interessate a provare questo nuovo tipo di gelato.

La studiosa sudafricana ha sostanzialmente ricavato del latte dalle larve di mosca soldato nera africana, che è senza lattosio, senza glutine ed a basso contenuto di grassi.

Il cioccolatiere francese Sylvain Musquar, di Nancy, suggerisce ai clienti di evitare nel guardare da vicino il cibo con gli insetti, altrimenti non li mangerai. Nella sua pasticceria gli insetti e i vermi sono forniti da MicroNutris, un’azienda specializzata con sede a Tolosa costituita nel 2011.

Esiste anche uno altro insetto che viene indicata come adatta a produrre latte, ed è Diploptera punctata, detta anche scarabeo del Pacifico. La sua peculiarità è che non depone uova, ma partorisce, quindi produce una sorta di latte cristallizzato.

Il contro di quanto sopra è il fatto che, per estrarre il latte, va tagliato l’insetto a metà. Quindi, per fare questa operazione ci vuole mezza giornata con un bipede umano, ma con umanoidi probabilmente qualche ora.

Ora…chi gira queste notizie sa perfettamente che per avere un bicchiere di latte ci vorrebbe un tempo improbo, ma non solo non c’è un effettivo costo/guadagno poiché alla fine costerebbe come il caviale o anche di più.

Era questo ciò che aveva in mente l’organizzazione delle Nazioni Unite nel lontano 2013 per l’alimentazione e l’agricoltura quando ha suggerito che mangiare insetti – o per dare il suo nome proprio, entomofagia – potrebbe essere una soluzione alla fame globale ?

Struttura di un cristallo proteico eterogeneo leggasi studio di come ricavare latte da uno scarafaggio specifico.

