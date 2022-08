Reading Time: 2 minutes read

Il Taiwan FactCheck Center (TFC) martedì (agosto. 9) ha annunciato che una foto rilasciata dall’Esercito popolare di liberazione (PLA) che, sembra mostrare una nave da guerra cinese in vista di una fregata di Taiwan e il fumaiolo di una centrale di Taiwan orientale, è falso.

Il 6 Agosto il comando del teatro orientale PLA ha pubblicato una foto che sembrava mostrare un marinaio della People’s Liberation Army Navy (PLAN), il quale puntava un paio di binocoli sulla fregata di Taiwan.

Sullo sfondo si possono vedere Lan Yang ed il fumaiolo della centrale elettrica sospesa della contea di Hualien.

La foto è stata presumibilmente scattata il 5 agosto, quando le forze cinesi stavano svolgendo massicci esercitazioni militari in sei zone, intorno a Taiwan, per rappresaglia in risposta alla visita della portavoce della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan.

Sul suo sito web e Pagina Facebook, il TFC ha sottolineato che la foto era stata ampiamente pubblicata dai media cinesi e taiwanesi e distribuita su piattaforme di social media.

Tuttavia, dopo che il TFC ha chiesto a un certo numero di esperti di esaminare la foto, hanno valutato che le proporzioni degli oggetti nella foto erano “irragionevoli” e c’erano evidenti tracce di manipolazione, indicando che si trattava di notizie false.

I fotoreporter senior hanno detto al TFC che la foto online è irragionevole dal punto di vista dei principi della fotografia. Per scattare una foto dei tre oggetti, tra cui il marinaio, la fregata e il fumaiolo, è necessario utilizzare un super teleobiettivo.

Per adattare il marinaio alla composizione, il fotografo avrebbe dovuto stare a grande distanza dietro di lui. Tuttavia, la nave da guerra non è abbastanza larga da consentire al fotografo di fare un passo indietro abbastanza da scattare una simile foto, secondo gli esperti.

Gli esperti di imaging hanno anche sottolineato che il profilo del marinaio e della fregata sono “troppo puliti” e la differenza di risoluzione tra la persona e la nave è troppo grande per essere nella stessa foto. Pertanto, hanno concluso che l’immagine era un composto di diverse foto.

Esperti militari hanno affermato che dopo aver ingrandito e visualizzato la foto caricata su Internet, non è stato visto alcun numero di scafo sulla prua della nave da guerra di Taiwan.

Tuttavia, un’altra foto pubblicata nello stesso batch mostra chiaramente lo scafo numero 935, che rappresenta un’ovvia contraddizione.

Gli esperti di scienze della terra hanno affermato che se la foto online fosse stata scattata sulla costa orientale di Taiwan, l’altezza delle montagne costiere sarebbe di circa 1.200 metri e l’altezza della nave da guerra media sopra la linea di galleggiamento sarebbe di circa 30 metri.

Eppure la nave da guerra nella foto sembra essere piuttosto “enorme”, con “proporzioni irragionevoli” e l’acqua non schizza contro l’arco della fregata come farebbe normalmente, il che è anche insolito.

Il TFC ha sottolineato che ha solo cercato di verificare se la foto fosse stata modificata e le dinamiche degli esercizi militari del PLA non rientrassero nell’ambito del rapporto.