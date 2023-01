Reading Time: 1 minute read

Una stella del tennis italiana che ha tre titoli in carriera in singolare e più di 400 vittorie in tournée, è stata coinvolta in uno scandalo di falsi certificati di vaccino.

Un medico ha affermato, in un’intervista con i media italiani, che la star del tennis ha ricevuto un falso certificato di vaccino COVID-19 e che nessuno dei suoi familiari ha ricevuto l’iniezione, secondo Yahoo Sport.

In un rapporto di dicembre 2023 ci sono nomi di celebrità, atleti, politici, giornalisti che, presumibilmente, non hanno ricevuto una vaccinazione COVID.

Un medico è stato arrestato nel febbraio 2022 per presunta fornitura di iniezioni con sieri falsi, secondo News.com.au. Ha anche fornito falsi certificati di vaccinazione a personaggi di alto profilo in Italia.

Un portavoce della WTA ha detto a News.com.au che stava monitorando le indagini in Italia.

La tennista ha giocato la scorsa stagione in vari tornei ove il suo stato di vaccinazione potrebbe essere stato un problema. È arrivata al terzo round degli Australian Open e ha perso al secondo round degli US Open.

Al momento nessun commento da parte della tennista.

L’atleta è al 66° posto nel mondo.

