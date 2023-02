Reading Time: 2 minutes read

La società Tesla Inc. interromperà parte della produzione nella sua fabbrica di Shanghai fino alla fine di febbraio 2023, secondo quanto riferisce Bloomberg, mentre aggiorna la struttura per iniziare a lanciare una versione rinnovata della sua berlina Model 3 nel competitivo mercato cinese.

Il rinnovamento arriva mentre Tesla deve affrontare una maggiore concorrenza nel più grande mercato di veicoli elettrici del mondo.

Le vendite della Model 3 in sono in calo, con circa 125.000 berline vendute nel 2022, un calo del 17% rispetto all’anno precedente.

Con rivali locali come BYD Co. e Nio Inc. che introducono auto per competere con quelle di Tesla, la società ha fatto ricorso a riduzioni di prezzo sui suoi modelli costruiti in per aumentare le vendite.

Tuttavia, gli ordini di Tesla made in China hanno iniziato ad appiattirsi dall’inizio di questo mese dopo una frenesia iniziale a seguito dei tagli di prezzo, ha detto una delle persone.

Più della metà degli 1,37 milioni di veicoli elettrici che Tesla ha costruito in tutto il mondo lo scorso anno sono stati realizzati nello stabilimento di Shanghai, dove le auto sono uscite per la prima volta dalle linee di produzione nel dicembre 2019.

Lo stabilimento, il primo di Tesla al di fuori degli Stati Uniti, ha la capacità di produrre circa un milione di veicoli all’anno, più del doppio rispetto al piano originario di 450.000.

L’impianto ha due fasi per la produzione di veicoli, e alcuni lavoratori della prima fase non saranno ammessi sulle linee di produzione a partire da domenica, quando saranno intrapresi i lavori per migliorarli, hanno detto persone vicine alla questione, chiedendo di non essere identificate poiché le informazioni non sono pubbliche.

Tesla ha aggiornato le linee in più fasi negli ultimi due mesi, con le consegne della nuova berlina Model 3 – che la società deve ancora confermare pubblicamente – dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno, hanno detto le persone. La sezione della fabbrica attualmente in lavorazione produce veicoli utilitari sportivi Model 3 e Model Y.

