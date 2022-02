Tesla, robot umanoidi

Reading Time: 1 minute read

I prodotti più importanti di Tesla quest’anno e il prossimo non saranno le auto, ha detto l’amministratore delegato Elon Musk mercoledì, ma il software che le guida autonomamente e un robot umanoide.

Le audaci promesse del miliardario più noto nel settore delle auto elettriche affrontano grandi sfide, dalla tecnologia alla regolamentazione. Tesla e altre società di tecnologia automobilistica hanno mancato i loro obiettivi di implementare auto a guida autonoma per anni.

Musk ha costruito una carriera sfidando gli scettici con le imprese di auto elettriche e razzi. Alcuni conducenti di Tesla acquistano pacchetti di auto-guida da $ 12.000 nell’aspettativa che la piena autonomia sia dietro l’angolo e 60.000 conducenti di Tesla stanno testando l’ultimo software di auto-guida, una scala che i rivali possono solo sognare.

Musk ha affermato che i robot simili all’uomo e le auto a guida autonoma sono più importanti di Cybertruck o delle auto elettriche da $ 25.000. Le azioni Tesla sono scese del 10% al livello più basso in oltre tre mesi giovedì dopo che la casa automobilistica più preziosa ha ritardato il rilascio di nuovi veicoli come Cybertruck fino al prossimo anno a causa di problemi della catena di approvvigionamento. Musk ha dichiarato che Tesla non sta attualmente sviluppando auto elettriche da $ 25.000.

I robot possono essere più importanti delle auto, ha detto Musk. “Questo, penso, ha il potenziale per essere più significativo del settore automobilistico nel tempo.”

