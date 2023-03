Reading Time: 1 minute read

I veicoli sono due delle unità più costose di e si dice che le nuove riduzioni di prezzo siano una mossa nel tentativo di aumentare la domanda delle sue auto. La casa automobilistica spera che i grandi sconti attireranno più clienti poiché la Model S ora ha un prezzo di $ 89.990 e oltre, che è il cinque percento in meno rispetto al suo prezzo precedente.

D’altra parte, la Model X ha ora un prezzo di partenza di $ 99.990, e questo mostra una riduzione del prezzo del nove percento. Per le versioni plaid dei due modelli di auto, il prezzo di partenza è stato fissato a 109.990 dollari. Questo è del quattro percento in meno per le unità Model S Plaid, mentre è dell’otto percento in meno per il Model X Plaid.

Queste nuove riduzioni di prezzo sono probabilmente correlate ai crediti d’imposta sui veicoli elettrici, ma ci sono alcuni acquirenti di Tesla che non sono contenti dei tagli perché hanno affermato che anche il valore dei loro veicoli è diminuito. Una proprietaria ha dichiarato al Walls Street Journal di essersi sentita ingannata e sfruttata come consumatrice.

Questa è la seconda volta quest’anno che Tesla ha ridotto i prezzi dei suoi modelli di auto di punta. A gennaio ha abbassato i prezzi delle sue unità Model X e Model Y fino a $ 21.000 e ora una nuova riduzione di prezzo è in attesa di nuovi acquirenti negli Stati Uniti. Ovviamente sono vetture sempre piuttosto costose rispetto alle altre auto standard, ma è pur sempre una vettura elettrica.

