Test su Northwave X-Trail, scarpe da trail o all-mountain

Abbiamo provato le Northwave X-Trail, scarpe da trail o all-mountain con finiture e prezzo incredibili. Puoi scoprire tutti i dettagli di queste scarpe qui sotto. Abbiamo già commentato, in più di un’occasione, il catalogo di calzature da Northwave comunicando che è uno dei più ampi sul mercato, con scarpe per tutte le discipline e con diversi livelli di finitura e prezzo.

Le Scarpe sono orientate ad una MTB od il gravel più versatile, quindi trail, all-mountain, con un prezzo contenuto (inferiore a 110€) ed un alto livello di qualità e dettagli.

È uno dei modelli più basilari della gamma poiché utilizza un sistema di regolazione per mezzo di un cinturino a tripla Velcro, al posto delle ruote micrometriche o dei lacci che troviamo nelle scarpe più orientate a DH, BMX, Dirt e discipline simili.

Tuttavia, il triplo velcro ha i suoi vantaggi (oltre a ridurre notevolmente il prezzo finale): la facilità di regolazione, anche in movimento, l’adattamento alla forma del piede grazie alla possibilità di regolare ogni striscia in modo indipendente in base alle nostre esigenze. Anche la distribuzione della pressione in un’area più ampia lungo l’intero nastro piuttosto che situata in singoli punti.

La sensazione di comfort e una pressione più distribuita contribuiscono anche alla generosa imbottitura, molto soffice, che protegge il collo del piede. Ha una copertura superiore in mesh 3D e un dettaglio molto interessante: il tessuto interno con un motivo di forme geometriche garantisce che non si muova quando le indossiamo e, quindi, non genererà rughe con le calze causando attrito o dolore.

All’esterno del Northwave X-Trail troviamo zone della stessa mesh 3D della linguetta per favorire la traspirabilità.

Nella maggior parte della scarpa superiore questa rete è rinforzata per resistere all’attrito e al passare del tempo e dell’uso. Anche nei punti strategici troviamo un rinforzo in tessuto ruvido più resistente (fianchi, puntale, ecc.) con inserti in gomma nelle zone più critiche.

La traspirabilità è garantita con perforazioni strategicamente studiate per facilitare la circolazione dell’aria. Infatti, queste scarpe sono considerate da Northwave per l’estate e le giornate di sole.

Quando si tratta di andare in bicicletta, le scarpe sono buone ad iniziare dalla suola chiamata Explorer realizzata in collaborazione con Michelin. È una suola con una rigidità , ma con un buon rinforzo nella zona dei tacchetti per favorire una migliore trasmissione della potenza senza ridurre una certa flessione del resto della suola che favorisce il comfort in generale, ma soprattutto quando si cammina quando scendiamo dalla bici.

Pensando proprio alle sezioni di spinta o caricamento della bici, in zone di rocce o gradini bagnati e complicati, la gomma Michelin della Northwave X-Trail favorisce il grip e rende il compito molto più facile (Northwave sostiene che è il 28% più resistente del TPU solitamente utilizzato nelle suole).

Inoltre, le dimensioni generose della suola lo rendono molto protetto da urti e usura, qualcosa di molto importante nelle scarpe orientate alle discipline in cui, a volte, dobbiamo scendere dalla bici o, almeno, togliere il piede per aiutarci in curve, radici, ecc.

Insomma, le Northwave X-Trail sono una buona opzione per chi cerca scarpe MTB e gravel molto complete, di qualità, ma con un prezzo contenuto.

Sono disponibili nelle taglie dalla 34 alla 50, con taglie dalla 39,5 alla 45,5 e in due colori: grigio antracite o verde.

