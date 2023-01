Reading Time: 1 minute read

70 prigionieri hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le dure pratiche di isolamento in tutto lo stato centro-meridionale degli Stati Uniti, secondo quanto riportato venerdì dal Texas Tribune.

Il Dipartimento di giustizia penale del Texas (TDCJ) ha confermato che sono passati più di tre giorni in tale situazione.

I prigionieri hanno in programma di continuare il loro sciopero, a meno che i funzionari della prigione non incontrino un comitato di membri di diverse bande che vogliono negoziare, afferma il rapporto.

“Migliaia di prigionieri sono tenuti in isolamento in Texas. A novembre, più di 500 prigionieri erano in isolamento da più di un decennio”, afferma il rapporto.

“La nostra protesta è pacifica e abbraccia tutte le razze e le religioni per migliorare le condizioni per tutti all’interno dei confini del TDCJ”, afferma il rapporto citando un comunicato stampa dei prigionieri, aggiungendo che è stato “compilato dall’attivista indipendente Brittany Robertson il quale ha ricevuto messaggi da scioperanti in tre carceri.”

