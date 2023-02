Reading Time: 1 minute read

Il grande gruppo multimediale americano – di proprietà del magnate Rupert Murdoch – ha influito negativamente sui suoi conti a causa dell’inflazione, oltre che del rialzo dei tassi di interesse e della recente pandemia. Soprattutto, hanno avuto un impatto sul business dell’editoria di libri cartacei e sul suo business immobiliare digitale.

Va ricordato che News Corp ha guadagnato quasi il doppio nel suo ultimo anno fiscale (terminato lo scorso giugno) ed è cresciuta sia in abbonati che in pubblicità. In particolare, ha aumentato i propri ricavi dell’11% .

Il gruppo di Murdoch comprende media, editori di libri, servizi immobiliari digitali e video in abbonamento; opera principalmente negli Stati Uniti, in Australia e nel Regno Unito.

I suoi media includono vari giornali americani (The Wall Street Journal, The New York Post, per esempio), inglesi (The Times e The Sun, tra questi) e australiani.

Eppure il gruppo multimediale americano News Corp ha annunciato ieri che, nel corso di quest’anno 2023, procederà al licenziamento di 1.250 lavoratori, ovvero il 5% di essi.

