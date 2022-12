Tom Hanks presenta nuovo marchio caffè per supportare i veterani

Reading Time: 1 minute read

Tom Hanks ha ottenuto quasi tutto ciò che era possibile ottenere in 40 anni di carriera. Ha riempito i suoi scaffali con un paio di Oscar, sette Emmy e una pila di altri premi. Ha anche ricevuto una medaglia presidenziale della libertà.

Il 66enne Hanks continua ad essere accattivante con il debutto di Hanx for Our Troops, la sua nuova azienda di caffè di origine etica e sostenibile dal punto di vista ambientale.

Come suggerisce il nome, la missione dell’azienda è sostenere i veterani e le loro famiglie, con tutti i profitti destinati alle organizzazioni che supportano i membri delle forze armate statunitensi.

Tra i primi partner dell’azienda ci sono la Bob Woodruff Foundation, Headstrong, Hire Heroes USA e Student Veterans of America.

Attualmente ci sono tre opzioni di preparazione del caffè disponibili per l’acquisto tramite il sito web di Hanx.

I prodotti includono il caffè macinato 100% arabica First Class Joe ($ 16 al sacchetto), disponibile in tostature medie e scure.

Ci sono tre stili di cialde di caffè: Tom’s Morning Magic Blend, Sgt. Peppermint e First Class Joe – che possono essere acquistati in scatole da 18 ($ 16) o 100 ($ 75); e bastoncini di caffè istantaneo con aggiunta di acqua ($ 12) nelle varietà Tom’s Morning Magic Blend e First Class Joe.

Oltre a vendere quello che Hanks chiama “caffè dannatamente buono”, il sito Web di Hanx fornisce informazioni sulle organizzazioni che supporta, in modo che tutti possano saperne di più.

Presenta anche una “Band of Brands” per evidenziare altre attività di proprietà di veterani, fondate da veterani o che supportano veterani.

