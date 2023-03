Reading Time: 2 minutes read

Un benzinaio della rete Q8, ieri mattina vero le ore 10.30, a , ha aggredito verbalmente con minacce finali, un cliente.

L’oggetto del contendere, secondo quanto riferito da altri pedoni, allarmati dalle urla del gestore, sono state delle domande da parte dell’aggredito, un uomo adulto sulla quarantina.

L’uomo, secondo quanto sentito da chi era presente al fatto, ha chiesto se c’era stato un rincaro nella benzina, poiché il costo alla pompa sul pannello digitale, indicava 2,244 euro, con servizio, mentre 1,880 euro self.

Il cliente, sempre secondo clienti vicini all’accaduto, ha proseguito dicendo che non riusciva a capire la disposizione dei costi sul pannello ed il gestore gli ha risposto: mi prendi per il c..o.

Il tono del cliente era pacato, mentre quello del gestore tendeva alla alterazione, sino a sfociare in urla. Questo secondo quanto riferito da alcuni pedoni intervistati.

Le domande, secondo il gestore della pompa di benzina, erano state formulate in modo errato da parte del cliente.

Durante lo alterco, secondo pedoni presenti all’accaduto, erano inizialmente presenti altri tre clienti, due uomini, uno con auto al self ed uno altro con scooter, mentre una terza persona era una donna che ha poi pagato il servizio di fornitura carburante al gestore.

Secondo alcuni, risulterebbe che il gestore si è avvicinato al cliente a pochi centimetri dal suo viso; il cliente però ha subito l’aggressione senza alcuna escandescenza.

Un cliente, un giovane adulto sulla trentina, con la barba e gli occhiali, ha, assistito alla minaccia del gestore verso il cliente, la cui frase è stata sentita anche da altri pedoni, compreso un giovane dall’altra parte del marciapiede che è rimasto allibito, perché l’ha urlata a gran voce.

La frase esternata dal gestore al cliente è stata: “Vai a fare il fenomeno da un’altra parte e non ritornare più”.

Ovviamente se il cliente ha effettivamente fatto quelle domande, e, secondo testimonianze, in tono pacato, sorgono spontanee delle domande ovvero le medesime riferite da chi ha assistito alla scena.

1) Quale diritto aveva il gestore di aggredire il cliente?

2) Se il gestore non aveva ben compreso le domande del cliente, doveva essere gentile od aggredirlo e poi minacciarlo ?

3) Considerando che i testimoni presenti hanno riferito la pacatezza del cliente, quindi tono pacato e sorriso, per quale motivo il gestore lo ha aggredito ?

4) E’ adatto tale gestore a svolgere l’attività al pubblico ?

5) Il gestore è autorizzato ad insegnare ai clienti come fare delle domande?

6) La azienda Q8 approva questo tipo di comportamenti?

Infine, sempre secondo testimonianze, tale gestore ha anche urlato al cliente di essere un professionista dal 2008. Cosa ne pensa l’ordine professionale di questa tipologia di soggetti che aggredisce e minaccia le persone perché ritengono inadatte le domande fatte?

A chi legge ogni riflessione e personale commento.

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

Condividi nei social