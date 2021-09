Toscana Immobiliare, Grande tenuta in vendita a San Casciano

Reading Time: 1 minute read

Recentemente restaurata al suo antico splendore, questa è una delle ville più grandi ed eleganti della Toscana. Costruita nel 1600 ma con documenti del 1427, la villa è magnificamente maestosa e allo stesso tempo vivibile e lussuosamente confortevole.

La Villa è stata restaurata nel 2002 dopo anni di abbandono. Da allora ha vinto il primo Marchi per la villa meglio restaurata in Toscana.

Di proprietà di molti altri illustrazioni e importanti famiglie nobili toscane nel corso dei segreti tra cui Machiavelli, Corsini, Strozzi, Antinori e Capponi, è stato visitato da Papi e Zar.

La villa è grande, struttura simmetrica con ali laterali agiunte nel 17 ° secolo formando una forma a U intorno al 18 ° secolo, giardino formale italiano che ha una meravigliosa selezione di rose, alber di limoni ed erbe incastonati su una terrazza dal design geometrico con fontane, siepi, alber da frutta e percorsi perfetti.

I dipinti, tromp l’oeils e affreschi sono principalmente opere di Pier Dandini, aggiunto alla fine del 17 ° secolo.

Ci sono diversi locali impressionanti di grandi dimensioni come la rimessa per le carrozze, attualmente utilizzate per eventi di degustazione di vini e la Limonaia che si affaccia sul giardino: sopra di essa la sala per l’ambiente per il vino.

Tutte i dati sono riservati, quindi chi è interessato concretamente (no perditempo) riceverà la esatta posizione della proprietà.

Quindi per ulteriori informazioni contattare la nostra redazione ‘Way of Life’.

