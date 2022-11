Reading Time: 1 minute read

Nei social sappiamo che le persone esprimono le loro opinioni, una gran parte delle volte c’è chi utilizza la tastiera del telefono o del computer per infangare il nome altrui con vari epiteti.

Poi ci sono coloro che, in nome di un qualcosa in cui non credono, si sento perculati, e, quindi esternano commenti al fulmicotone.

La categoria bersagliata di insulti comprende anche quella dei giornalisti.

Ora cosa accade se un collega od una collega di un quotidiano, tv o radio, riceve dei commenti o delle opinioni le cui frasi non sono educate ?

Si allerta l’associazione dei giornalisti che inviano comunicati stampa denunciando l’aggressore, sostenendo giustamente il o la giornalista per le frasi inopportune.

Ora noi dobbiamo però onestamente dire la realtà dei fatti.

Prima di tutto esistono almeno due categorie di giornalisti:

La prima è quella che riceve sostegni morali, quando vengono insultati o peggio minacciati.

La seconda è quella che, pur ricevendo gli stessi insulti e minacce, importa un fico secco ad alcuno di quelli che scrivono comunicati, denunciano, ecc.

Quindi due pesi e due misure ?

Quanto sopra per dovere di cronaca.

Passiamo al perché questa premessa. Orbene un collega, pluridecorato sul campo degli innumerevoli servizi sul covid, foriero di informazioni utili per le vaccinazioni e quanto altro nella lotta contro il virus, è stata presa di mira dai soliti “leoni da tastiera” con offese e minacce.

Questo non va bene.

Però…vi siete mai chiesti perché i novax insultano e minacciano ?