Una seconda edizione di un’evento quest’anno ha portato in degustazione quasi 300 etichette di vini. Qualcuno penserà a cosa servono questi eventi considerando che ve ne sono già a iosa, ed in effetti non lo si comprende sin quando pi leggi chi partecipa e quali giornalisti e operatori del settore invitano.

Per esempio il clientelismo è il denominatore in quanto abbiamo letto la partecipazione di ben dodici diversi Consorzi di Tutela, tra i quali Colline Lucchesi, Cortona, Orcia, Suvereto, Val di Cornia, Terre di Casole, Valdarno di Sopra.

In conclusione comunque un nostro sommelier è riuscito ad introdursi in questo evento per pochi intimi, avendo modo di approfondire vini identitari come il Vermentino, Ansonica e Trebbiano, ma anche i Supertuscan iconici a base di Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot.

In quale città si è tenuto questo evento limitato a pochi eletti? Bhe ovviamente .

