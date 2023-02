Reading Time: 2 minutes read

Francia, ed Emirati Arabi Uniti (EAU) , all’inizio di febbraio 2023, si sono riuniti per annunciare una nuova partnership trilaterale al fine di lavorare su una serie di aree tra cui difesa, ed .

I tre ministri degli Esteri – Catherine Colonna della Francia, S. Jaishankar dell’India e Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti – si sono incontrati per la prima volta in un formato trilaterale nel settembre dello scorso anno a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

La telefonata del 4 febbraio che ha coinvolto i tre ministri degli Esteri è stata un seguito per “adottare una tabella di marcia per l’attuazione” della loro iniziativa trilaterale.

Il ministro ha aggiunto che i tre hanno discusso di “convergenze e ulteriore collaborazione in materia di istruzione, affari, marittimo, cultura ed energia verde per un Indo-Pacifico stabile, pacifico e prospero”.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri indiano Vinay Kwatra era a Parigi per un incontro dei punti focali del partenariato trilaterale Francia-India-EAU.

Kwatra e le sue controparti hanno discusso le aree per la cooperazione trilaterale, tra cui difesa, energia e , innovazione e scambi interpersonali.

L’incontro avviene sullo sfondo dell’appello dei ministri degli Esteri, che mette in atto un piano d’azione per la loro cooperazione trilaterale. Ciò dimostra l’intento e il sostegno che la partnership trilaterale detiene in tutte e tre le capitali.

Secondo un comunicato stampa del ministero indiano degli Affari esteri sulla riunione dei ministri, i tre paesi hanno raggiunto un accordo sul fatto che la loro iniziativa di cooperazione trilaterale “servirà da forum per promuovere la progettazione e l’esecuzione di progetti di cooperazione nei settori dell’energia, con un focus sull’energia solare e nucleare, oltre che sulla lotta ai cambiamenti climatici e la tutela della biodiversità, in particolare nella regione dell’Oceano Indiano”.

Al fine di affrontare le questioni che destano preoccupazione intorno alla regione dell’Oceano Indiano, i tre paesi hanno convenuto che “esploreranno la possibilità di lavorare con l’Associazione dell’Oceano Indiano (IORA) per perseguire progetti concreti e attuabili su energia pulita, ambiente e biodiversità .

