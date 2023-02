Reading Time: 2 minutes read

Le truppe russe di difesa radiologica, chimica e biologica (RCB), a pochi mesi dall’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina, hanno iniziato a raccogliere dati relativi al ruolo e alle funzioni dei laboratori biologici statunitensi in Ucraina sulla base dei documenti che hanno ottenuto.

Inizialmente, Washington ha rifiutato di ammettere l’ esistenza di biolaboratori statunitensi in Ucraina, tuttavia, in seguito, il sottosegretario di stato Victoria Nuland lo ha fatto.

Secondo il capo delle truppe RCB Igor Kirillov, “le truppe russe hanno messo al sicuro oltre 20.000 documenti, materiali di riferimento e analitici, e hanno intervistato testimoni oculari e partecipanti a programmi biologici-militari americani”, dall’inizio dell’operazione speciale.

Kirillov ha fatto riferimento ai documenti acquisiti ed esaminati dalle truppe RCB come prova che gli scienziati dell’EcoHealth Alliance hanno indagato sui modelli di trasmissione del ceppo di coronavirus, almeno dal 2015.

Il gruppo non governativo noto come EcoHealth Alliance, è stato accusato di aver svolto un ruolo nella pandemia di coronavirus del 2019.

I biolaboratori statunitensi, molto recentemente , si sono rivelati diffusi in tutto il mondo, con l’Ucraina che è un punto caldo per oltre 30 laboratori di armi biologiche finanziati dagli Stati Uniti, che hanno lavorato su campioni mortali di peste suina africana e antrace.

In un documento intitolato “Fact Sheet on WMD Threat Reduction Efforts”, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha rivelato per la prima volta il numero specifico di strutture che il suo governo ha sponsorizzato in Ucraina.

Il Pentagono ha affermato che queste strutture facevano parte di un progetto pacifico di salute pubblica e non erano focalizzate sullo sviluppo di armi biologiche, affermando che gli Stati Uniti hanno “lavorato in collaborazione per migliorare la sicurezza biologica, la sicurezza e la sorveglianza delle malattie dell’Ucraina sia per la salute umana che per quella animale“.

Il Pentagono ha insistito sul fatto che il lavoro di questi biolab è stato “spesso” svolto in collaborazione con organizzazioni come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), e che era “coerente con le migliori pratiche internazionali e norme nella pubblicazione dei risultati della ricerca, collaborando con colleghi internazionali e organizzazioni multilaterali e diffondendo ampiamente le loro ricerche e risultati sulla salute pubblica“.

