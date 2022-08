Reading Time: 1 minute read

La Turchia ha aumentato le sue esportazioni verso la Russia del 46% da maggio, per un totale di 2 miliardi di dollari. A luglio l’incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso è stato addirittura del 75%.

Lo riporta il “Financial Times” con riferimento ai dati del ministero del Commercio turco.

La Russia rappresenta ora il 3,9% di tutte le esportazioni turche, il che significa un aumento del 50% rispetto all’anno precedente, quasi quanto l’Italia e l’Iraq.

Con una quota dell’8,6%, la Germania è stata lo scorso anno il paese di destinazione più importante per le esportazioni turche.

Diversi membri dell’UE si sono ora lamentati con Ankara per l’aumento del commercio con la Russia, secondo il rapporto dei media.

Gli europei sono particolarmente dispiaciuti del fatto che le società turche non abbiano mostrato scrupoli a rilevare le quote di mercato dei gruppi in uscita dai paesi dell’UE.

Fonti : vch.ru (RU), Handelsblatt (DE), Financial Times (EN) , AHK Russia .

[Finanza / Mercati / Azioni / Commercio / Borsa]