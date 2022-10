Reading Time: 1 minute read

La Turchia è “interessata” alla proposta russa di creare un centro di distribuzione del gas russo in territorio turco per i paesi terzi, soprattutto europei, ha affermato oggi il Cremlino dopo l’incontro tra i presidenti russi, Vladimir Putin, e il turco, Recep Tayyip Erdoğan.

Putin ha formalmente proposto a Erdogan di creare un centro di distribuzione del gas russo in Turchia , che consentirebbe anche la creazione di una piattaforma per regolare i prezzi “esorbitanti”.

Ha spiegato che Russia e Turchia potrebbero creare insieme “una piattaforma non solo per le forniture di gas, ma anche per determinare i prezzi , perché questa è una questione molto importante”.

Il presidente russo ha sottolineato che, in termini di idrocarburi russi, compreso il gas, la Turchia è “la rotta attualmente più affidabile per rifornire l’Europa” attraverso il gasdotto TurkStream.

Questo gasdotto trasporta il gas russo in Turchia e in diversi paesi dell’Europa meridionale e sudorientale.

Il TurkStream, adagiato sul fondo del Mar Nero, può trasportare fino a 31,5 miliardi di metri cubi di gas all’anno . Bulgaria , Grecia , Serbia , Romania , Ungheria e Macedonia del Nord sono rifornite da questa rotta.

Il ministro dell’Energia russo Nikolai Shulginov ha affermato giovedì a Mosca che è necessario negoziare questo progetto non solo con la Turchia, ma anche con i paesi europei “amici”.

Peskov ha ammesso che al momento non ci sono contatti con l’Europa per quanto riguarda le forniture di gas.