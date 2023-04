Reading Time: 1 minute read

Il socialmedia prima che arrivasse Elon Musk era in una situazione particolarmente censoria contro utenti specifici, spesso di idee e opinioni opposte a quanto accadeva nei paesi.

Dopo l’arrivo di Elon Musk è sembrato a molti nel poter esprimere apertamente le loro opinioni, pubblicando anche foto e video che, altrove vengono regolarmente censurate.

Ebbene, dopo un periodo di tempo, la piattaforma ha ripreso a censurare, bannare, declassare i dati statistici di account, smentendo che “l’uccello era stato liberato”.

Non lo diciamo noi di Emmegipres, bensì l’azienda Bot Sentinel che tiene traccia dei comportamenti non autentici su Twitter analizzando quotidianamente oltre 3,1 milioni di account e la loro attività.

Tale azienda ritiene che circa 877.000 account siano stati disattivati ​​e altri 497.000 sospesi tra il 27 ottobre e il 1° novembre 2022.

Attualmente gli utenti di Twitter si attestano a circa 237 milioni “monetizzabili” cioé quelli attivi giornalieri che dovrebbero essere premiati.

Bot Sentinel ha scoperto che 11.535 account erano stati disattivati, il che significa che qualcuno ha scelto di chiudere un account.

Altri 6.824 sono stati sospesi, il che accade quando Twitter rimuove in modo proattivo gli account per inattività, non autenticità o violazione delle regole del sito.

Solo 15 persone hanno accesso a strumenti che consentono loro di rimuovere i post su Twitter, secondo Bloomberg. La piattaforma dispone anche di strumenti di moderazione automatizzati che lavorano insieme ai moderatori umani.

[Tecnologia / Informatica / Domotica]

Condividi nei social