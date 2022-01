Uccisi due giornalisti a Port-au-Prince

Reading Time: 1 minute read

I membri della banda hanno ucciso due giornalisti a gennaio. 6 subito dopo che i giornalisti hanno terminato di riferire sulla violenza in atto a Laboule 12, Port-au-Prince, secondo TV5 Monde.

John Wesley Amady è stato ucciso e poi bruciato vivo Radio Ecoute FM, Il datore di lavoro di Amady, ha scritto in a dichiarazione. Anche Wilguens Louissaint, che lavorava per un altro punto vendita, è stato ucciso. Wilmann Vil, un altro giornalista, è riuscito a scappare. Il trio è stato attaccato da membri della banda di Toto, secondo. Rezo Nodwes, Creolo per Northwest Network.

“Condanniamo con il massimo rigore questo atto criminale e barbaro”, ha dichiarato Francky Attis, direttore generale di Radio Ecoute FM, nella dichiarazione. “È stata una grave violazione contro il diritto alla vita e per i giornalisti, in particolare, una grave violazione dei loro diritti di esercitare liberamente la loro professione nel paese.”

Radio Ecoute FM, francese per Listen Radio FM, ha sede a Montreal, in Canada.

Non è chiaro perché la banda abbia attaccato i due giornalisti. La violenza in corso a Laboule 12 ha esacerbato la scorsa estate, con i membri della banda che si impegnano regolarmente in sparatorie per ottenere il controllo dei territori.

“Durante questa crisi di insicurezza, attività criminali e crescente impunità, chiediamo alle autorità interessate di assumersi la responsabilità e creare condizioni di sicurezza favorevoli per tutti”, ha affermato Attis. “Giustizia per John Wesley Amady.”

Fonte locale