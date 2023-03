Reading Time: 1 minute read

Josep Borrell ha affermato che il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro kosovaro Albin Kurti hanno entrambi sostenuto la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo, concordando sul fatto che “non sono necessarie ulteriori discussioni” sull’accordo tra le due nazioni.

Tuttavia, Borrell ha affermato che sono necessarie ulteriori discussioni sull’attuazione dell’accordo.

Mentre il Kosovo ha dichiarato l’indipendenza nel 2008, ha rifiutato di riconoscere Pristina come stato indipendente e considera il Kosovo una provincia separatista. I recenti riacutizzazioni dei conflitti nella regione hanno alimentato i timori di un ritorno a un conflitto militare.

Il nuovo accordo si fermerebbe prima di richiedere alla Serbia di riconoscere il Kosovo come stato indipendente, ma Belgrado ha accettato di riconoscere i documenti ufficiali kosovari come passaporti, diplomi e targhe. La Serbia accetterà anche, in base al nuovo accordo, di non bloccare l’adesione del Kosovo a nessuna organizzazione internazionale.

Nel testo dell’accordo mediato dall’UE, il Kosovo accetterà anche di “garantire un adeguato livello di autogestione” per la sua comunità di etnia serba. Tuttavia, i dettagli dell’accordo e altre questioni in sospeso dovrebbero essere inclusi in un allegato sull’attuazione dell’accordo, nonché sugli impegni precedenti. Borrell ha affermato che l’allegato è una “parte integrante” dell’accordo che deve ancora essere concordato.

A gennaio, Vucic ha affermato che la Serbia era sotto pressione da parte dell’Occidente per normalizzare i legami con il Kosovo, essendo stata avvertita di normalizzare i legami o di affrontare l’isolamento internazionale, che avrebbe arrecato “gravi danni” alla Serbia.

Vucic ha detto all’epoca che gli è stata presentata una proposta guidata dall’Occidente per risolvere le tensioni di lunga data con il Kosovo durante un incontro con i rappresentanti dell’UE, Francia, , Italia e Stati Uniti.

