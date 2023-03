Reading Time: 1 minute read

L’UE fornirà 2 milioni di USD all’Inua Impact Fund per sostenere fino a 30 investimenti in piccole imprese ugandesi in fase iniziale e ad alta crescita e le medie imprese (PMI).

L’iniziativa di finanziamento dell’agricoltura finanziata è nell’ambito di un impegno totale di 8 milioni di USD, che comprende, tra gli altri, EDFI AgriFI e Investisseurs & Partenaires.

Inua Impact Fund sarà il primo fondo azionario di investimento a impatto residente in Uganda che investirà in imprenditori e PMI ad alto potenziale, con esigenze di finanziamento inferiori a $ 500.000.

Inua Capital applica una lente di genere nei suoi investimenti per correggere gli squilibri di genere nell’economia del settore privato e ridurre il divario per le donne nell’accesso al capitale.

L’agricoltura, che rappresenta un quarto del PIL del paese e tre quarti dell’occupazione, rappresenta un’opportunità di crescita cruciale per l’Uganda.

Attraverso questo investimento in INUA Impact Fund, EDFI AgriFI sarà in grado di investire in circa 10 PMI agricole, che dovrebbero sostenere indirettamente circa 3.000 piccoli proprietari in 10 anni.

Inua Impact Fund è il primo investimento di AgriFI finanziato nell’ambito della sua finestra regionale per l’Africa, i Caraibi e il Pacifico (ACP), avviata nel gennaio 2022.

L’obiettivo di questa finestra è consentire alle PMI, alle istituzioni finanziarie e ai fondi di impatto nei paesi ACP di lavorare in 11 catene del valore prioritarie per accedere a finanziamenti a lungo termine con l’obiettivo finale di migliorare i mezzi di sussistenza degli agricoltori.

