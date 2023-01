Reading Time: 1 minute read

Unione Europea ha inflitto una multa di 390 milioni di euro al social network Meta, dopo che è stato rivelato gli utenti di Facebook e Instagram erano costretti a ricevere annunci personalizzati, quando utilizzavano le rispettive applicazioni.

La motivazione della decisione, su cui si è basata l’irrogazione della sanzione, riguarda se sia giuridicamente lecito per la società raccogliere informazioni per annunci pubblicitari personalizzati senza il consenso degli utenti.

Secondo l’ordinanza del tribunale, Meta è tenuta a rispettare un quadro normativo, non ancora reso noto, che definirà la possibilità di scelta per chi desidera ricevere pubblicità mirata.

Se un numero elevato di utenti sceglie di non condividere i propri dati personali, l’azienda non sarà in grado di promuovere annunci personalizzati.

Questa decisione è considerata una delle più importanti, da quando l’Unione Europea ha introdotto una legislazione sulla protezione dei dati volta a limitare l’accesso di Facebook e di altre società alla raccolta di informazioni personali.

Si noti che dall’altra parte dell’Atlantico, le autorità americane non hanno stabilito alcun quadro giuridico, per proteggere i dati personali. Solo pochi stati, come la California, hanno fatto queste mosse sulla tutela dei dati degli utenti.

