Nel 2022 i finanziamenti umanitari dell’UE sono cresciuti del 32% rispetto al 2021, raggiungendo ad oggi 770 milioni di EUR.

I fondi saranno utilizzati per garantire ai più vulnerabili l’accesso ai prodotti alimentari e per sostenere la produzione alimentare locale mediante assistenza in denaro e altri strumenti.

L’UE e i suoi Stati membri sono anche tra i principali donatori del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite.

Inoltre, il dispositivo per l’alimentazione e la resilienza fornisce 225 milioni di EUR ai partner del vicinato meridionale nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa.

I paesi dell’UE apportano inoltre un contributo significativo alla sicurezza alimentare globale esportando gran parte della loro produzione agricola verso i paesi in via di sviluppo.

Oltre la metà delle esportazioni di frumento dell’UE è inviata in Africa (Algeria, Marocco, Egitto, Nigeria) e in Asia (Pakistan).

L’obiettivo di soddisfare il fabbisogno alimentare globale non dovrebbe andare a scapito dell’ambiente e dovrebbe seguire un modello di sistema alimentare sostenibile.

Nel giugno 2022 i leader dell’UE hanno convenuto di:

1. aiutare i paesi in via di sviluppo a riorientare, ove necessario, le loro catene di approvvigionamento,

2. accelerare i lavori sulle iniziative dell’UE volte a sostenere le capacità di produzione agroalimentare sostenibile dell’Africa,

3. sostenere, nei paesi in via di sviluppo, lo sviluppo di capacità di produzione di fattori produttivi, in particolare di fertilizzanti sostenibili,

Le azioni a favore di sistemi alimentari sostenibili a livello mondiale avranno un impatto positivo sulla resilienza dei paesi di fronte a crisi come quella attuale.

Fonte : Consiglio europeo

