L’UE potrebbe vietare articoli da toeletta in miniatura per hotel e contenitori per alimenti monouso per diminuire gli imballaggi inutili.

Un buon proposito se non fosse per il fatto che dietro c’è una nuova lobby sulla plastica la quale spinge a raggiungere lo zero netto, entro il 2050, per un’economia circolare.

In Europa, ogni persona genera in media quasi 180 kg di rifiuti di imballaggio ogni anno.

L’imballaggio rappresenta il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzata nell’UE.

I rifiuti di imballaggi in plastica sono in aumento e, dopo aver pompato per decenni allo loro utilità, adesso vengono demonizzati.

La proposta di revisione della legislazione dell’UE, sui rifiuti di imballaggio, mira a rendere tutti quelli riutilizzabili o riciclabili entro il 2030.

Ora il problema della cosiddetta plastica biodegradabile al 100% è un ossimoro, peraltro la sostituzione di imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati all’interno di ristoranti e caffè, è una cultura che dovrà avere informazioni ben precise per ottenere effetti concreti.

Probabilmente si inviterà i fruitori europei di imballaggi monouso anche per frutta, verdura, flaconi di shampoo in miniatura e altro nel riutilizzo, una sorta di imballaggio personalizzato.

Le stime parlano di una ipotetica riduzione di quasi un terzo delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dagli imballaggi.

[Ecologia – Ambiente]

