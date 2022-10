Reading Time: 1 minute read

L’Unione Europea ha dichiarato che reindirizzerà quasi 40 miliardi di dollari in fondi inutilizzati per aiutare a coprire i costi dell’aumento dei prezzi dell’energia.

L’UE ha annunciato un programma che attingerà fondi dalla sua politica di coesione, uno strumento di investimento inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale in tutto il blocco, a sostegno dei consumatori e delle piccole e medie imprese.

Elisa Ferreira, il commissario europeo per la politica, ha affermato che lo strumento di investimento è servito da cuscinetto in passato.

Anche se fuori dai massimi dell’anno, i prezzi del greggio e del gas naturale continuano a esercitare pressioni sull’economia globale. Il Fondo monetario internazionale ha affermato che i prezzi del gas naturale europeo sono quadruplicati dal 2021 a causa del conflitto in Ucraina.

I singoli membri dell’Unione Europea hanno svelato le proprie misure per aiutare i consumatori a far fronte. Il governo tedesco la scorsa settimana ha affermato che i consumatori di energia avranno un po’ di sollievo durante la stagione di riscaldamento invernale tramite un sussidio di 195 miliardi di dollari per coprire le bollette.

Gli oppositori temono che alcuni dei sussidi potrebbero ritorcersi contro perché potrebbero incentivare la domanda di scarse risorse naturali.

Le tensioni sulle condizioni economiche in tutto il blocco, nel frattempo, stanno ribollendo.

Le proteste francesi iniziate con i lavoratori delle raffinerie che protestavano per salari migliori sono scoppiate martedì in manifestazioni a livello nazionale, creando un grave mal di testa per il presidente francese Emmanuel Macron.

L’UE ha aggiunto che i singoli Stati membri potrebbero richiedere qualche sgravio nell’ambito del nuovo accordo di finanziamento.

