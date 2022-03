Ukraina, Ordine di Malta OSJ in operazioni umanitarie

Reading Time: 2 minutes read

Quanto segue è la comunicazione ricevuta ufficialmente dal Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta OSJ.

Il Nostro Sovrano Ordine, si è impegnato sin da subito alla raccolta fondi destinati al supporto della popolazione Ucraina vittima di questo conflitto. l’Ordine da sempre è apolitico e neutrale, ma non poteva rimanere inerme davanti a questa tragedia, forte dei propri principi che lo sorreggono ha deciso di impegnarsi in prima linea per aiutare.

A G G I O R N A M E N T I V A R I

L’Ordine di Malta OSJ è riuscito a far ricongiungere a bucarest la mamma che era in Turchia per lavoro con la figlia, appena diciottenne, ad Odessa la mattina dell’inizio del conflitto, dopo aver creato tutte le opportunità sia burocratiche che di logistica; dopo un viaggio di più di 20 ore adesso sono a Milano ospiti dell’Ordine di Malta OSJ. Purtroppo hanno dovuto lasciare il fratello/figlio poco più che ventenne e il papà/marito a combattere in un villaggio dell’Ucraina del Sud.

– Nel fine settimana si sono tenute lunghissime riunioni con i City Angels e con gli Assessorati di alcuni Comuni milanesi per mettere a disposizione posti letto per le persone che stanno arrivando dall’Ucraina per lo più donne, anziani e bambini.

– La Casa d’accoglienza “Casa Silvana” con i suoi 15 posti letto, appena sarà autorizzata, sarà messa a disposizione, oltre che dopo l’incontro che si terrà con il Comune di Milano, i City Angels potranno mettere a disposizione dopo il 13 marzo p.v. ulteriori 40 posti letto sempre per donne e bambini. Anche i Comuni di Bussolengo (VR) e il Comune di Corbetta (MI) hanno dato disponibilità ad accogliere alcune persone.

– In collaborazione con UNIVERSO HUMANITAS congiuntamente coinvolgendo sia i Confratelli della Germania che della Romania stiamo organizzando un convoglio che porterà materiale medicale per le strutture ospedaliere in Ucraina che vestiario da fornire alla popolazione rifugiata al confine moldavo/ucraino del sud.

– Venerdì saremo in Repubblica Moldova al confine con l’Ucraina per organizzare assieme alle ONG presenti in loco tutti gli accordi e la logistica per l’operazione di trasferimento del materiale raccolto.

– L’ufficio di Milano ha cominciata l’operatività di raccolta fondi. Questa operazione prevederà l’individuazione di associazioni presenti in Ucraina e sarà seguita dalla Dama Avv. Olga Ruseva Membro del Consiglio degli Avvocati del distretto di Odessa (Ucraina).

[Filantropia / Cultura / Storia / Ordine di Malta OSJ]