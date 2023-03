Reading Time: 1 minute read

La collisione si è verificata quando uno dei due jet russi Su-27 ha colpito l’elica del drone MQ-9 Reaper, provocando una “perdita completa” dell’aereo senza pilota, ha dichiarato il generale dell’aeronautica statunitense James B. Hecker nel comunicato stampa.

Prima dello schianto, i jet avevano “scaricato carburante e volato davanti” al drone, in un modo che l’esercito americano ha descritto come “sconsiderato, ambientalmente inadeguato e poco professionale”.

Alla domanda sulla collisione durante una conferenza stampa martedì, il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha affermato che il presidente Biden era già stato informato sulla questione.

L’incidente fa parte di un “modello di azioni pericolose da parte di piloti russi durante l’interazione con aerei statunitensi e alleati nello spazio aereo internazionale”, ha dichiarato il comando europeo degli Stati Uniti in un comunicato stampa.

L’MQ-9 operava nello spazio aereo internazionale e non rappresentava una minaccia per nessuno”, ha detto, aggiungendo che l’incidente non avrebbe dissuaso gli Stati Uniti dall’operare nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha detto ai giornalisti in una chiamata martedì che gli Stati Uniti avrebbero convocato l’ambasciatore russo a Washington sulla scia dell’incidente.

La Russia non ha risposto immediatamente alla notizia della collisione, sebbene in passato abbia espresso preoccupazione per i voli dell’intelligence statunitense vicino alla penisola di Crimea.

Per ulteriori informazioni leggere il comunicato stampa: https://www.eucom.mil/pressrelease/42314/russian-aircraft-collides-into-us-unmanned-system-in-international-waters

[Difesa Militare / Aeronautica / Nautica / Terra / Trasporti]

Condividi nei social