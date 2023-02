Reading Time: 1 minute read

L’adrenocromo (o “3-idrossi-1-metil-2,3-diidro-1 H -indolo-5,6-dione“, secondo la nomenclatura IUPAC) è un composto avente formula chimica “C9H9NO3” e si ottiene mediante l’ossidazione dell’adrenalina.

L’adrenocromo si impiega nel trattamento degli attacchi epilettici, mediante iniezione endovenosa. L’adrenocromo monosemicarbazone può invece essere utilizzato contro le emorragie capillari.

Il riferimento all’adrenocromo arriva dagli Stati Uniti in cui esistono cliniche utilizzate da politici, imprenditori e celebrità di tutto il mondo.

Nel contempo cercando ovunque è venuta fuori alcune notizie. Una è su New York ove nel 2020 furono ritrovati numerosi bambini rinchiusi in un seminterrato, legati e quasi tutti dissanguati. Alcuni raccontarono la loro esperienza con disegni in cui venivano raffigurate le torture e atrocità subite. Di quelli salvati diversi sono morti.

Il laboratorio sperimentale cinese, che collaborava agli sviluppi dei virus con la Gates Foundation, è anche la sede del traffico dell’adrenocromo. Dallo stesso laboratorio di Wuhan, si produce l’adrenocromo, sostanza dopante consumata ampiamente da molti.

Concludendo…L’adrenocromo si ossida molto rapidamente a contatto con aria, luce, umidità e calore, quindi è molto complicato da consumare in situazioni quotidiane tipo una fialetta per bocca.

Un sito su cui si può avere resoconti aneddotici su diverse sostanze è Erowid, in cui riportano in dettaglio esperienze degli utenti con le droghe in ambienti e situazioni controllate. Alla fine è probabile che rimarrete un pò delusi, o forse troverete ciò che cercavate in adrenocromo ?

