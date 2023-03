Reading Time: 1 minute read

Lo Smithsonian Magazine ha riferito che i tradizionali non possono sempre accedere a piccoli spazi a causa dei loro corpi duri e quelli più flessibili sono troppo fragili.

Gli scienziati affermano di aver creato un che cambia forma in grado di passare da liquido a solido, condurre elettricità e avere abilità magnetiche, secondo i risultati pubblicati sulla rivista scientifica Matter .

L’idea è stata ispirata dai cetrioli di mare, che “possono cambiare molto rapidamente e in modo reversibile la loro rigidità”, ha detto a Science Carmel Majidi della Carnegie Mellon University, autore senior del progetto.

Lo scienziato ha deciso di creare un robot che cambia forma tra solido e liquido ed è, quindi, forte e flessibile.

Secondo lo studio Matter, il robot mutaforma è fatto di gallio metallico. Il gallio può sciogliersi a poco meno di 86 gradi Fahrenheit.

Lo scienziato ha anche inserito particelle magnetiche nel metallo, il che consentirebbe loro di controllare come il robot si muove o si scioglie con l’uso di magneti.

In un test, lo studio ha affermato che il robot potrebbe liquefarsi per fuggire da una gabbia prima che lo scienziato lo riportasse alla sua forma originale.

Il robot ha anche “saltato fossati, scalato muri e persino diviso a metà per spostare in modo cooperativo altri oggetti prima di fondersi di nuovo insieme”, ha detto lo studio.

I ricercatori hanno affermato che questo robot potrebbe essere utile anche in campo biomedico. In un esperimento, il robot è stato utilizzato per spostare un oggetto estraneo bloccato in uno stomaco modello.

