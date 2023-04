Reading Time: 2 minutes read

Quando si abbinano i vini al è necessaria l’intensità del sapore, o addirittura la leggerezza con qualcosa che non sia sopraffatto o sotto performante.

Le proteine ​​o l’elemento principale del piatto sono importanti, ma le salse dettano anche il tipo di più adatto.

L’agnello cucinato con spezie pesanti o salse più ricche, necessita di un abbinamento con il vino rosso Syrah e Pinot Nero.

I vini di questo stile sono un ottimo abbinamento perché hanno note di pepe nero e una sorta di carattere selvatico oltre a un po’ di fumo, che riflettono i sapori dell’agnello quando è arrostito, scottato o addirittura brasato.

A volte l’agnello funziona bene anche con il Pinot Noir, a seconda di come viene preparata la carne.

Il Pinot Nero è un vino molto versatile in generale, secco, meno sulla e più sulla terra, esaltando quelle note più terrose nell’agnello.

Anche i pinot neri degli Stati Uniti possono portare molto in tavola, specialmente quelli dell’Oregon o della contea di Sonoma perché possono avere un po’ più di frutta che bilancia la sapidità della carne.

Per chi predilige vini bianchi, rosè e champagne, in generale funzionano bene con l’agnello perché portano in tavola quel sapore di frutti rossi. L’acidità di questi vini è molto rinfrescante contro i ricchi sapori della carne, e le bollicine puliscono il palato dopo ogni boccone.

Questi vini sono una scelta leggermente più rischiosa in quanto non sono un abbinamento classico, ma per piatti più leggeri come l’agnello scottato e servito con verdure primaverili, possono davvero ravvivare l’atmosfera del pasto.

Il Regno Unito ha diverse fantastiche tenute incentrate sui vini spumanti, poi c’è la Spagna con uve Palomino, che hanno un carattere affumicato e sapido che si abbina bene con la bruciatura del tuo agnello.

Un’altra opzione leggermente più rischiosa è il vino arancione, poiché ha la struttura di un vino rosso ma con sapori più leggeri, quindi può davvero resistere ai sapori forti del piatto di agnello arrosto. Il vino arancione funziona particolarmente bene come abbinamento con un naso unico e aromatico.

