Reading Time: 1 minute read

Le tensioni tra la Cina e l’isola di Taiwan sono al culmine, ma nel contempo c’è chi svolge attività commerciale; è l’esempio di una società con sede in Svizzera. Essa ha inviato dispositivi di rilevamento al sistema missilistico di difesa dell’esercito di Taiwan in Cina per la riparazione.

Il “SonntagsZeitung” dell’8 gennaio 2023 scrive che le autorità dell’isola hanno riferito di aver spedito il materiale da riparare direttamente dalla provincia cinese dello Shandong, dove l’azienda Svizzera (Leica Geosystems) ha un centro di manutenzione per le sue attrezzature.

Incidente Diplomatico ? Probabilmente sul rasoio in quanto è stato spedito un sistema di difesa militare nel territorio della Cina, il cui proprietario è Taiwan.

Nel contempo la ditta Saint-Galloise non ha commentato il caso. Un metodo classico del silenzio?

Comunque il produttore di missili taiwanese afferma di aver condotto controlli che dimostrano l’apparecchiatura non è stata gestita, danneggiata o hackerata dal computer. Pertanto il lavoro è stato eseguito in modo professionale.

Il rappresentante di Taiwan in Svizzera afferma di non aver discusso con le autorità svizzere o Leica Geosystems, in merito a tale questione. Ha aggiunto che la richiesta di riparazione non era per creare alcun incidente diplomatico od influenzare le relazioni tra i due paesi.

Secondo i media di Taiwan, il produttore di missili ha chiesto a Leica Geosystems di farlo diversamente in futuro per evitare situazioni così delicate.

Foto di copertina archivio Emmegipress.

[Difesa Militare / Aeronautica / Nautica / Terra / Trasporti]

Condividi nei social