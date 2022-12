Reading Time: 1 minute read

Il Rappresentante Permanente dell’Uzbekistan presso le strutture delle Nazioni Unite a Vienna ha spiegato che il COPUOS è un comitato speciale dell’Organizzazione, il cui compito è quello di rivedere la cooperazione internazionale e studiare le misure necessarie per l’attuazione dei programmi per l’uso dello spazio a fini pacifici, come nonché un’analisi dei problemi legali affrontati dai ricercatori nello spazio.

Ora che l’Uzbekistan è diventato membro di questo comitato, il numero totale dei partecipanti è arrivato a 97. Inoltre, ci sono altre 41 organizzazioni internazionali con lo status di osservatore del Comitato e dei suoi sottocomitati.

Grazie all’appartenenza al Comitato, l’Uzbekistan può partecipare a livello globale al monitoraggio e alla discussione di processi ed eventi relativi allo spazio. Ciò influenzerà sia l’espansione delle opportunità di cooperazione internazionale sia l’accesso alla partecipazione a tutti gli eventi COPUOS.

[Spazio – Scienza Aeronautica]

Condividi nei social