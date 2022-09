Reading Time: 1 minute read

Gli scienziati dell’Uzbekistan stanno conducendo ricerche scientifiche sulla creazione di varietà di cotone colorato con alta qualità delle fibre.

Il lavoro viene svolto sul campo di prova del laboratorio “Biotecnologia del cotone” dell’Istituto di ricerca di selezione, produzione di sementi e tecnologia agricola della coltivazione del cotone presso il Ministero dell’agricoltura.

Come spiegato nel Ministero dell’Agricoltura, in natura, non solo cotone bianco, ma anche colorato. Il personale di laboratorio esplora queste varietà di cotone, arricchendo i loro colori naturali. L’assortimento di scienziati domestici comprende cotone con fibra marrone chiaro, marrone scuro, rossastro, giallo, verde chiaro, verde scuro. In futuro, gli allevatori hanno in programma di lavorare con altri colori.

La rimozione del cotone colorato aumenterà l’efficienza economica dell’agricoltura e aumenterà il potenziale di esportazione. Studi simili sono già stati condotti negli anni 50-60 del secolo scorso. Tuttavia, lo sviluppo dell’industria chimica e la creazione di coloranti artificiali hanno cambiato le priorità.

Ora, c’è una tendenza verso la produzione di tessuti ecologici e biologici in tutto il mondo. La lavorazione chimica della fibra di cotone non soddisfa più i requisiti dei consumatori. Inoltre, la colorazione dei tessuti inquina l’ambiente e i coloranti chimici sono riconosciuti come agenti cancerogeni. In questo contesto, lo sviluppo della produzione di fibra di cotone colorata naturale diventa una direzione promettente.

Le varietà di cotone verniciato naturalmente hanno una qualità delle fibre inferiore. Allo stesso tempo, sono più resistenti agli stress biotici e abiotici, in particolare parassiti, varie malattie, salinizzazione e siccità, la necessità di pesticidi e insetticidi rispettosi dell’ambiente quando coltivati è molto meno.

Gli allevatori stanno lavorando per migliorare gli indicatori chiave della qualità delle fibre, in particolare la sua lunghezza, resistenza e microneura, nonché aumentare la fertilità del cotone colorato.

[Corrispondenze da tutto il mondo / Geopolitica – Geo-economia]