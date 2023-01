Reading Time: 2 minutes read

Migliaia di cattolici hanno reso omaggio lunedì all’ex papa Benedetto XVI in Vaticano, all’inizio dei tre giorni di degenza nella Basilica di San Pietro prima del suo funerale.

Hanno iniziato a fare la fila prima dell’alba per vedere il corpo del teologo tedesco, che è stato trasferito lunedì presto dal monastero nei terreni vaticani dove è morto sabato all’età di 95 anni.

Benedetto ha guidato la Chiesa cattolica per otto anni prima di diventare il primo papa in sei secoli a dimettersi nel 2013, citando il suo declino e la sua salute fisica.

Il suo successore Papa Francesco guiderà i funerali giovedì in Piazza San Pietro prima che le sue spoglie vengano deposte nelle tombe sotto la basilica.

Il corpo di Benedetto è stato deposto lunedì 2 gennaio 2023 su un catafalco drappeggiato in tessuto dorato davanti all’altare della chiesa, affiancato da due guardie svizzere.

Molti di coloro che sono passati hanno scattato foto sui loro smartphone del corpo, che indossava abiti da lutto papali rossi con una mitra bordata d’oro in testa, mentre alcuni pregavano o si facevano il segno della croce.

– Signore, ti amo –

Benedetto è morto nel monastero Mater Ecclesiae, che era stata la sua casa negli ultimi dieci anni, le sue ultime parole nelle prime ore di sabato dette dal Vaticano sono state “Signore, ti amo!”

Il suo corpo giacerà per tre giorni, con membri del pubblico ammessi durante il giorno, prima di un funerale giovedì 5 Gennaio 2023.

Le clamorose dimissioni di Benedetto hanno creato la straordinaria situazione di avere due “uomini in bianco” – lui e Francesco – in Vaticano.

Le morti papali di solito innescano la convocazione di un conclave di cardinali per eleggere un successore, ma questa volta Francesco rimane in carica e guiderà il procedimento.

Il Vaticano deve ancora rilasciare i dettagli della lista degli invitati, oltre a dire che includerà delegazioni dall’Italia e dalla Germania nativa di Benedetto.

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni, che nel fine settimana si è unito ai leader mondiali da Joe Biden a Vladimir Putin nel rendere omaggio a Benedetto, è stata tra i primi a visitare il suo corpo lunedì mattina. È stata accolta dall’arcivescovo Georg Gaenswein, aiutante di lunga data di Benedetto.

– ‘Servo fedele’ –

L’ultimo funerale papale, di Giovanni Paolo II nel 2005, ha richiamato un milione di fedeli e capi di stato da tutto il mondo, anche se Benedetto è stato una figura più controversa.

Un brillante teologo, ha alienato molti cattolici con la sua strenua difesa dei valori tradizionali e mentre il papa ha lottato per imporre la sua autorità alla chiesa mentre combatteva una serie di crisi, tra cui gli abusi sessuali del clero.

Il suo successore fa una figura molto diversa, un gesuita argentino che è più a suo agio tra il suo gregge e ha cercato di forgiare una chiesa più compassionevole.

Papa Francesco ha reso omaggio a Benedetto XVI in tre eventi di capodanno in Vaticano nel fine settimana, “ringraziando Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa”.

Francesco, 86 anni, ha sollevato la prospettiva che potrebbe seguire l’esempio di Benedetto e dimettersi se non fosse più in grado di svolgere i suoi doveri.

A luglio, soffrendo di problemi al ginocchio che lo hanno costretto a fare affidamento su una sedia a rotelle, ha ammesso di aver bisogno di rallentare o pensare di farsi da parte.

Il mese scorso, Francesco ha rivelato di aver firmato una lettera di dimissioni quando si è insediato nel caso in cui le cattive condizioni di salute gli impedissero di svolgere le sue funzioni.

