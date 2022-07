Reading Time: 2 minutes read

Il Vaticano ha annunciato martedì che sta vietando gli investimenti in imprese le cui attività sono contrarie agli insegnamenti della Chiesa cattolica, tra cui pornografia e prostituzione, gioco d’azzardo, industria delle armi, servizi di aborto e contraccezione.

La mossa potrebbe potenzialmente prevenire importanti scandali finanziari del Vaticano, come il controverso accordo su un edificio a Londra. Tra il 2014 e il 2018, il Segretariato di Stato vaticano ha investito oltre 200 milioni di dollari nell’acquisto della proprietà di Londra. Inoltre, i pagamenti a broker e debiti riscossi sulla proprietà hanno portato l’investimento totale a quasi $ 400 milioni.

A luglio, il Vaticano ha annunciato di aver venduto la proprietà che rimane al centro di un processo a 10 persone, tra cui il cardinale Angelo Becciu, accusato di disfunzioni finanziarie. La chiesa ha perso circa 217 milioni di euro ($ 242 milioni) nel fallito investimento.

Tutte le organizzazioni che fanno parte della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano sono ora tenute a optare per investimenti a basso rischio guidati da criteri etici, sociali e ambientali.

Con un documento pubblicato questa settimana che entrerà in vigore il settembre. 1, il Segretariato per l’economia del Vaticano, guidato dal gesuita spagnolo Juan Antonio Guerrero Alves, i vari investimenti del Vaticano saranno ora consolidati nell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA).

Il documento afferma che il denaro dovrebbe servire a “contribuire a un mondo più giusto e sostenibile,”Tenendo sempre presente che dovrebbe preservare” il valore reale del patrimonio netto della Santa Sede e generare un ritorno sufficiente per contribuire in modo sostenibile al finanziamento delle sue attività.”

Gli investimenti devono anche “essere allineati” con gli insegnamenti della Chiesa cattolica, escludendo così gli investimenti che “contraddicono i principi fondamentali, come la santità della vita o la dignità dell’essere umano o il bene comune.”

A settembre, tutti gli investimenti passeranno attraverso un conto nella cosiddetta Banca Vaticana (tecnicamente, l’Istituto per le Opere di Religione o IOR) controllato dall’APSA

“Investire in un posto e non in un altro, in un settore produttivo e non in un altro, è sempre una scelta morale e culturale“, afferma il documento.

In passato, attraverso un fondo di investimento parzialmente finanziato dal Segretariato di Stato, secondo quanto riferito, il Vaticano aveva versato milioni in aziende che producevano beni che si scontrarono con l’insegnamento della Chiesa cattolica, anche in un’azienda farmaceutica che ha prodotto la pillola del giorno dopo, l’industria del porno, e anche nella produzione del film “Rocketman,”Un film biografico del cantante Elton John.

Sebbene sia prevista una moratoria di un anno per adattarsi ai criteri richiesti, prima della fine di ottobre tutte le organizzazioni devono comunicare all’APSA gli investimenti che hanno e chi li gestisce, nonché i contratti, le informazioni bancarie o altri documenti correlati.

Contemporaneamente, il Vaticano ha istituito un Comitato per gli investimenti, un organo previsto nella nuova costituzione apostolica Praedicate Evangelium, applicato a giugno.

Questo comitato, guidato dal cardinale americano Kevin Farrell, sarà incaricato di svolgere le consultazioni necessarie per sviluppare “la strategia di investimento” e valutare allo stesso tempo “se le decisioni sono appropriate, con particolare attenzione alla conformità degli investimenti ai principi della Dottrina sociale della Chiesa, oltre ai parametri di rendimento e rischio secondo le politiche di investimento.”

